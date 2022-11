"¡Es un farsante, advenedizo!": Juan Gabriel así detestaba a Joaquín Muñoz

INVESTIGACIÓN: RICARDO CRISTINO. TVyNovelas fue siempre casa editorial de Juan Gabriel. Desde su aparición, en octubre de 1979, en nuestras páginas él encontró respeto, admiración, apoyo y fuerza incondicionales para defender lo que en algún momento le ocupó. La publicación, en 1985, del libro Juan Gabriel y yo, escrito por Joaquín Muñoz Muñoz, y el consiguiente escándalo mediático que causaron las revelaciones y fotografías ahí publicadas dieron pie a un reportaje, cuyo primer apartado fue una entrevista realizada al Divo de Juárez por Eduardo Moreno Laparade, sobrino de Mario Moreno “Cantinflas”.

Ahí, entre muchas otras cosas y con evidente enojo, el cantautor reveló haber entablado una demanda contra el autor, a quien desconoció y volcó contra él toda su ira. Hoy, que rememoramos ese artículo a 37 años de distancia, se echa aún más por tierra la pregonada y poco creíble versión de Muñoz de que Juan Gabriel vive, y lo hace a su lado.

LO ACUSÓ DE ROBARLE UNAS FOTOGRAFÍAS 1983.

Joaquín Muñoz Muñoz salió de pleito con El Divo de Juárez al proponerle escribir un libro biográfico. El aparente robo de unas fotografías fue el detonante, luego de que el cantantautor fue despojado de unas cajas de mudanza con un sinfín de piezas que, para ese entonces, sólo serían algunas baratijas y recuerdos sin lugar en una nueva propiedad de un cantante a quien la suerte abrazó. Sin consentimiento del artista, Muñoz publicó sus escritos dos años más tarde con el título Juan Gabriel y yo; el libro consta de 252 páginas y 56 fotografías personales.

El autopublicitado “secretario particular” de la estrella reveló romances y amores homosexuales del cantautor. Lo anterior, claro, sin contar con registro de la obra, permiso de uso de imagen ni contrato por uso de marca. Joaquín Muñoz Muñoiz avisaba a cuentapáginas: “Juan Gabriel y yo es, ante todo, la historia de mi larga y profunda amistad con Alberto Aguilera Valadez. Es la crónica de la vida de dos amigos como todos, que juguetean y se hacen confidencias, que comparten pasiones y desilusiones, que conocen de sus más íntimas debilidades, que se vuelven cómplices y se intercambian halagos y reproches”. El nombre de Juan Gabriel seguía entonces subiendo como la espuma, y las ganancias millonarias que iba acumulando Muñoz por vender a su amigo era algo imperdonable, pero un gran negocio por los temas y la temporalidad.

“ES UN ADVENEDIZO QUE PRETENDE ENRIQUECERSE CON DIFAMACIONES”

Entonces Juan Gabriel se abrió de capa ante Moreno Laparade, en su afán de llevar a los lectores de TVyNovelas la verdad del escándalo que persiste hasta nuestros días.

“Nadie tiene derecho a meterse en la vida privada de las personas. Este señor lo hizo y estoy decidido a que la ley lo castigue”, sentenció Juan Gabriel en la entrevista referida. “Agradezco a TVyNovelas la oportunidad de expresarme y decir la verdad respecto a ese individuo que dice haber sido mi secretario, y que no es otra cosa que un advenedizo que, en base a difamaciones absurdas, pretende enriquecerse ilícitamente.

“Efectivamente, ya he dicho que lo conozco, y aunque esté mal decirlo, lo ayudé lo mismo que a su mamacita, a quien aprecio de verdad, y con la que me apena que esto esté sucediendo; sin embargo, todo tiene un límite y no por consecuentar a un mal agradecido voy a permitir que se diga barbaridad y media sobre mi persona. “Tal vez mi error más grave fue el haberle brindado mi confianza, mi casa y mi dinero, puesto que al parecer le abrieron el apetito, mostrándose insaciable e insatisfecho. Creo que le causó daño y no hizo la digestión de todo lo que comió en mi casa (…). Ojalá que esto me sirva para que, de hoy en adelante, nadie me use de escalón en sus sucios negocios”.

“ESTOY DISPUESTO A LLEGAR HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS”

Las fotografías fue otro de los temas abordados por Eduardo Moreno Moreno Laparade: “¡Por supuesto que son fotomontajes la mayoría de ellas. y algunas extraídas de mi casa y sin mí consentimiento! ¿Las cartas de recomendación? Falsas como todo lo que escribió este sujeto y que, según me han dicho, no solamente me embarra a mí, sino a otros compañeros del medio artístico, que seguramente también deben de estar que trinan en contra del ‘escritor’, que no es otra cosa que un farsante aventurero mal aconsejado que debe ser castigado con todo el rigor de la ley”.

Y Juan Gabriel también ventiló detalles de la demanda que entonces entabló contra Muñoz, y cuyo veredicto hasta ahora se deconoce: “Es increíble que la ley tolere las sinverguenzadas de estos tipos que (...) contraatacan diciendo que mis abogados y yo en lo personal ‘amenazamos’ con matarlos… En primer lugar, si yo me defiendo, es con la ley en la mano y dando la cara al difamador; no ando con la cola entre las piernas, como él, ni a salto de mata como si fuera un maleante… Simplemente hay que analizar las cosas y percatarse de quién está actuando bien o mal: si Joaquín Muñoz, que anda por ahí escondido y repartiendo libros clandestinos o el que a diario se parte el pecho en los escenarios que pisa, aguantando en casos esporádicos toda clase de insultos e indirectas relacionadas con el pasquín mencionado. (…) Espero tranquilo la resolución de las autoridades y estoy dispuesto a llegar hasta donde sea preciso y hasta sus últimas consecuencias mi demanda en contra de Joaquín Muñoz y quien o quienes resulten responsables de las difamaciones y calumnias”.

Durante la larga entrevista, Juan Gabriel dijo sentirse bien y encarrerado para escribir sus propias memorias a la brevedad. Al día de hoy, desconocemos si exista un libro de memorias que haya dejado el compositor en el tintero.

¿QUIÉN ES JOAQUÍN MUÑOZ?

Fue para Juan Gabriel un amigo que iba un paso adelante; era de los primeros que mejor vestían a su lado y no pasaba tanta hambre. Él le encargaba pedir teléfonos, tarjetas y entablar pláticas con determinadas personas de la industria. Alberto Aguilera Valadez prefería vestir de mezclilla y usar zapatos sencillos o tenis; siempre saludaba al llegar, y no así al despedirse; era tímido a extremos incómodos y sólo al cantar no tenía empacho en convertirse en el centro de atención. Se enteró de su biografía ya que los medios abordaban el tema; estaba asustado de alguna manera: Joaquín Muñoz lo sabía todo. Éste, por su parte, daba la cara ante los periodistas y presumía que la mayoría de las imágenes las había tomado él.

Como segunda parte del artículo, el entonces abogado de Juan Gabriel, Enrique Fuentes León, nos confirmó que el cantante interpuso una denuncia, pues sí había una versión autorizada del libro, pero obviamente no era la publicada que, además, circulaba pese a la prohibición judicial.

“Las autoridades se han percatado de que hubo un engaño, puesto que el libro que se autorizó y el que se publicó son distintos en su presentación, conformación y texto… Las mismas fotografías acusan una diferencia conceptual en cuanto a personajes, en cuanto a historietas, porque éste es un libro de historietas románticas, no es un libro verdadero; es un panfleto plasmado de historietas, de fantasías sexuales de Joaquín Muñoz en la búsqueda de enriquecerse a las costillas de la imagen de Juan Gabriel”. La desfachatez del autor con este trabajo llegó a ser tal, que publicó una segunda edición en 2016, a la sorpresiva muerte del Divo de Juárez.

