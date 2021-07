Es oficial: Emilio Osorio y Karol Sevilla destapan su romance

En medio del éxito que ambos viven con sus respectivas carreras, Emilio Osorio y Karol Sevilla confirmaron que son novios y están muy enamorados.

Con videos y comentarios donde ya gritan a los 4 vientos que se aman, la pareja hizo público lo que desde hace mucho tiempo se esperaba.

"Me tienes in love. Cheketa" escribió Emilio, quien recientemente triunfó con la telenovela 'Qué le pasa a mi familia?'. En el video se puede ver cómo se abrazan y se besan.

"Una pregunta, sales por el pan hoy ? que mala vida que tiene juancha", le escribe Karol a su novio Emilio.

Trabajaron juntos y los rumores de romance estallaron; además, los comentarios que se dejaban en sus respectivas redes sociales, indicaban que había algo más.

Desde el año pasado, Emilio Osorio hizo frente a los cuestionamientos sobre este romance:

"Si no hubiera chisme no venderíamos tanto, no me voy a enojar por algo malo que digan de mí, al contrario hay que agradecer que hablen de nosotros, porque si llego a enojarme con los medios el día de mañana quién nos ayuda a llegar a la gente, no me voy a pelear con la mano que me da de comer, siempre lo he tomado así”.