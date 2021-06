"Es mi verdad": Alexa Parra reafirma acusación de abuso contra su papá Héctor 'N'

En medio de especulaciones sobre irregularidades en el caso y presunto tráfico de influencias, Alexa Parra reiteró que sus acusaciones contra su padre Héctor 'N' son la verdad.

La joven decidió hablar ante los medios luego de que su mamá, Ginny Hoffman, rompió en llanto al contar que ella no sabía nada del presunto abuso del que habría sido víctima su hija.

Alexa, quien tiene 18 años, estableció que no miente:

"Ya hablé y no me voy a callar. Es mi verdad. Estoy luchando por mi verdad y la voy a demostrar".

Dijo que los tocamientos indebidos empezaron "desde que tenía 6 años hasta los 14 que dejé de verlo".

"Son muchas cosas que no puedo dar detalles, yo sí me sentía incómoda pero al mismo tiempo no entendía porque es mi papá, cómo te esperas que tu papá te haga un daño así", dijo la joven.



Habló sobre manipulación: "Lo que hacía era ponerme en contra de todos, no le tenía confianza a nadie gracias a él, también me criticaba físicamente. Me hacía ver como eres lo peor y solo yo te quiero. Había mucha confusión. Yo le quitaba la mano y él me decía que podía hacer lo que quisiera porque era mi mamá".

Dijo que denunció por "el hartazgo de ver cómo salía a decir que es inocente y todo lo que sabemos que dice. Y saber que alguien que hace tanto daño está en la calle. Me cansé, aproveché que cumplí 18 años y lo hice".

Sobre que sea un invento, dijo: "No me cabe en la cabeza el decir 'ay, estoy aburrida, se me ocurre que voy a inventar esto'. Soy yo la que tengo que estar en psicólogos, más de 12 horas en el Ministerio público hablando, ¿cuál es la necesidad de hacer eso a mi propio padre?".

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS Y TODAS TUS REVISTAS FAVORITAS!