"Es mi peor experiencia en la vida": Ilse recordó sus pleitos con Lola Cortés en 'La Academia'

Aunque ya pasaron unos 15 años de la cuarta generación de 'La Academia', lo que ocurrió entre Ilse Olivo y Lola Cortés es difícil de olvidar, pues sus pleitos llamaban más la atención que algunos concursantes.

Así que cuando le preguntaron a Ilse sobre el tema en 'La Saga', no tuvo reparo en decirlo tal cual es:

"Este es un programa donde la gente cree que Lolita Cortés y yo, pero estábamos dirigidas y el que me tiraba mala onda a mí fue el productor y con el que yo declaré guerra fue con el productor, pero imagínate declarar guerra yo ahí en cuadro y Lolita Cortés nada más hizo lo que tenía que hacer, ella no cuestionó nada, yo cuestionaba absolutamente todo lo que el productor decía y por eso me fue como me fue".

"Es mi peor experiencia en la vida, mi peor, peor, peor experiencia laboral”, sentenció sobre 'La Academia'.

Cómo olvidar sus pleitos, y cuando Ilse defendió a Flans de los comentarios de Lola Cortés...

"Lola, sí había voz y sí había baile en Flans. Tu opinión puede ser que te guste, o no te guste, pero había una Mimi, una Ivonne con un registro impresionante, pero había una voz con la que yo movía a la gente en sus corazones, había voz, Lola Cortés, monstruo del teatro, Flans tenía mucha voz. ¡Y ya estuvo bueno!", dijo enojada Ilse.

Pero Lola le refutaba: “Tengo derecho de criticarte lo que me dé la gana porque creo que no eres una excelente crítica, no tienes peso en tus críticas”.

Años más tarde, la actual Juez de hierro de 'Las estrellas bailan en Hoy' confirmó el montaje: "Ella tuvo momentos muy difíciles que era un montaje, que entrara al juego, pero yo la verdad, andaba encarrilada, ya sabía por dónde llegarle. Era una bola de nieve, yo ya no podía salir de ahí… ¡Me decían: ‘ACÁBALA’!".

"Después me la encontré, le ofrecí una disculpa y sólo me dijo ‘Gracias’. Yo sabía cómo se manejaban las cosas atrás, y ella no sabía. En ‘Mentiras, el musical’, me la volví a encontrar y públicamente ella habló por primera vez y nos dimos un abrazo, y yo espero de mi parte que todo esté bien en su corazón y en su memoria".

