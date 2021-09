"Es karma": En pleno lío legal, le reprochan a Inés Gómez Mont daño contra Erika Buenfil

Mientras Erika Buenfil vive uno de sus mejores momentos como actriz y reina del TikTok, se reveló que pesa sobre Inés Gómez Mont una orden de aprehensión por diversos delitos como crimen organizado y peculado.

La presentadora dijo desconocer la orden de aprehensión, pero en redes sociales, su nombre se convirtió en tendencia pero no solo por ese lío legal, sino porque varios internautas le recordaron su pasado y el daño que hizo.

Entre otros episodios, varios recuerdan que, sin consentimiento de Erika Buenfil y sin considerar el daño a su hijo Nicolás, Inés Gómez Mont reveló en 'Ventaneando' que el padre del menor era Ernesto Zedillo Jr, hijo del ex presidente mexicano.

Inés se justificó al decir que era un favor que le pidió su amigo Ernesto y su esposa Rebeca, "a quien considero como mi hermana, y lo hicieron a través de mí para que se diera a conocer de la mejor manera posible".

Sin embargo, eso dañó mucho a Erika Buenfil, y así lo dijo a la prensa: "Estoy muy nerviosa, lo único que he recibido son llamadas de cariño. Hay quien está haciendo leña del árbol caído, lo único que puedo decir es que es verdad y en su momento contaré mi historia y que, a lo mejor fue de una manera muy fría, muy sin darle importancia a lo que merecía, que es mi hijo, la persona que la dio, y pues bueno, ya la dieron, ya se adelantaron. Pero nadie más que yo tenía el derecho de hablar".

Al referirse sobre Inés Gómez Mont, Erika Buenfil señaló: "Esta chava, de alguna manera por ganar un punto más (de rating), y por ganarse la noticia, y que dice que está apoyada, no creo que esté al 100% apoyada, porque me imagino que la contraparte no se imaginaron que finalmente iba a haber una respuesta".

En los comentarios del video anterior, figuran muchas opiniones al respecto...

Así que ahora que Inés Gómez Mont está en el ojo del huracán, no falta quien hasta toma con humor la situación, pero a favor de Erika Buenfil y con la palabra "karma" de por medio.

Mientras tanto, a Inés Gómez Monty a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, se les estaría señalando por los delitos de peculado y delincuencia organizada. También se les estaría acusando de su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, según lo que informó informó Noticieros Televisa en FORO TV:

Sin embargo, Inés escribió en Instagram: "Esta tarde diversos medios de comunicación informaron sobre una orden de aprehensión librada en contra mía, de mi esposo y otras personas. No hemos tenido acceso a esa orden ni a las pruebas que la justifiquen. Únicamente a reportes de prensa con información parcial y dolosamente filtrada. (...) Los mantendré informados sobre esta triste y penosa situación. Gracias por su cariño y Dios los Bendiga".

