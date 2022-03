"Es inadmisible lo que está sucediendo": Habla Olga Wornat sobre 'El último rey'

La escritora Olga Wornat, autora de 'El último rey', libro del que se basa la serie 'El último rey, el hijo del pueblo', llegó a México y se manifestó por la controversia en torno al estreno de la producción de Juan Osorio.

Hace unos días, Olga publicó: "Estoy emocionada, desorientada, conmovida y mucho más. No sé definir mi estado y eso que lo mío son las palabras. Ojalá mi madre, amante de la música regional mexicana y la que me enseñó lo que sé sobre este tema, estuviera conmigo. No pudo ser, pero desde una estrella me estará diciendo: "disfrutá, ponete linda y bailá, bailá siempre que la vida es corta". Así es mamá, este libro es tuyo".

Pero tras la polémica por el estreno de la serie, la autora se manifestó en redes sociales con un comunicado donde expresa la mezcla de tristeza, enojo y sorpresa que siente.

"Esta investigación, que me llevó varios años, y que, como relato en el prólogo, es un tributo a mi madre, una mujer que amaba la música ranchera y que me enseñó en mi lejana infancia todo lo que sé sobre la misma y sus célebres intérpretes, la realicé con la misma pasión y profundidad que he puesto en todos mis trabajos.

Aclaró: "A través de innumerables y valiosos testimonios y entrevistas a amigos y familiares, conté al hombre que había detrás del ídolo".

"Aparentemente mi libro y la bioserie han detonado una serie de comunicados y acciones jurídicas que, de prevalecer, dañarían gravemente la libertad de expresión, y que debería ser sagrada en una sociedad plural y democrática, y que debería estar fuera de todo debate banal de "marcas o derechos". Me resulta inadmisible lo que está sucediendo y lo siento como un burdo intento de censura previa".

"Quienes ahora intentan acotar la libertad de expresión para sentar así un gravísimo precedente en México, creo que lo hacen bajo oscuros intereses. Pero peor aún, limitaría al pueblo mexicano, el que amó y ama a Vicente Fernández, su ídolo, el derecho de ver una serie sobre su vida hecha en México".