"¿Es feliz?": Maestra Guille cuestiona a Lola Cortés tras críticas a sus bailarines

Este sábado 9 de julio se desató una discusión en 'La Academia' debido al nivel de bailarines que se presentan junto a los alumnos, motivo por el que Lola Cortés cuestionó a la maestra Guille.

Durante toda la noche, la crítica dijo que los bailarines hacían un trabajo muy malo, pero tras las presentaciones de Fernanda y Cesia, la bomba explotó. La maestra Guille admitió que la coreografía fue puesta por dos persons de su equipo.

Lola le dijo que los bailarines lo hicieron peor que "cualquier festival infantil de día de las madres a las 8 de la mañana", por lo que Guille le respondió que es cuestión de gustos.

Cortés insistió que era cuestión de nivel que se pide semana con semana. "Al nivel que no lo tienen los bailarines, entonces en vez de ayudar a las cantantes lo echan a perder, no sé si vienen de la escuela, no entiendo".

Pero la maestra Guille cuestionó a Lola: "¿Es feliz?". Lola respondió: "¿Qué tiene que ver con esto?". Así que la profesora dijo: "Es que no le gusta nada, es perspectiva. Lo que yo veo es que tiene que calificar a ellas, el ballet, lo veremos y lo arreglamos".

Así que Lola remató: "Qué vergüenza que en una producción como es La Academia 20 años después, tengamos peores bailarines que los que teníamos hace 15. Qué vergüenza que la producción de La Academia no pueda dar una respuesta acerca de estas coreografías que son vergonzosas y eso tiene que ver con el show de las alumnas, porque los puede ayudar o las acaba".