Es falso que Fernanda López estrenó romance con ex futbolista

Mientras Alexis Ayala presume por todo lo alto su nuevo noviazgo con una joven actriz, su ex Fernanda López fue involucrada con el ex futbolista Odín Patiño.

Sin embargo, a través de sus redes sociales, Fernanda López desmintió lo que se publicó en una revista, en donde aseguraron que ya tenían 4 meses de relación.

"Me estoy enterando que salió en una revista una nota acerca de que yo salgo con el señor Odín, la cual es falsa, eso no es verdad, no salgo con esta persona", dijo en sus historias de Instagram.

"Sacaron todo de un video de TikTok de una escuela de baile de bachata, eso fue en diciembre. Y no, no tengo nada que ver", explicó sobre el falso romance con el ex portero de Pumas.

"Mi pareja no es él, y sí me he refugiado en el ejercicio. Una vez más los paparazzi se vuelven a equivocar", admitió.

Mientras tanto, Alexis Ayala presume su amor con Cinthia Aparicio. “Comenzamos a salir hace dos meses, aproximadamente, sin títulos, sin futurizar, sin promesas, sin expectativas… Pero hoy puedo decirte que somos novios, que somos pareja, estamos juntos y hay que sumarnos”, comenta el actor en exclusiva para TVyNovelas.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!