"Es bastante mediocre": Kristoff Raczynski así califica a Omar Chaparro como actor

La guerra de declaraciones estalló entre Kristoff Raczynski y Omar Chaparro luego de que el actor mencionó al crítico de cine durante una entrevista y aseguró que "habla mal de todos" porque "está enojado con la vida".

En Pinky Promise, con Karla Díaz, Omar mencionó a su ex compañero de Telehit, y también mencionó a Horacio Villalobos: "No hablan mal de mí, hablan mal de todos. Y no es que estén enojados conmigo, están enojados con todos, están enojados con la vida y con ellos mismos, y eso me da tristeza; quiero, en realidad, que les vaya bien".

Así que Kristoff decidió aclararle a Omar que no es que hable mal de él, sino que critica su trabajo como actor. De paso, terminó dejándole saber que es "la verdad".

"Querido @OMARCHAPARRO una aclaración. Yo no hablo MAL de ti , ni te CRITICO a ti , hablo de tu TRABAJO COMO “ACTOR” que es bastante mediocre por cierto, lo mío no es HATE es la VERDAD que no quieres aceptar".

Omar Chaparro reaccionó sin mencionar a nadie: "Odiar es fácil, estar enojado es fácil, lo complicado es perdonar y decirle a alguien que l@ amas".

Y Kristoff agregó: