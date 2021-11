"Es alguien sin talento": Arantza y Potro ya no se soportan en 'Las estrellas bailan en Hoy'

Desde sus primeros ensayos se notaba la tensión entre Arantza y Potro, pero tal parece que la situación ha empeorado pese a un mes de bailar juntos en 'Las estrellas bailan en Hoy'.

En una reciente entrevista transmitida en el matutino, la actriz reveló su molestia por la falta de compromiso de la estrella de reality shows. Asegura que no llega a los ensayos, y a los que va, se la pasa viendo su celular.



"Me da mucho coraje pensar que uno tiene que llegar a las 7 de la mañana y el compañero no llega. Pensar que uno quiere montar algo y el compañero no quiere. Y es como, güey, me empiezo a llevar bien con él y de repente ya cada quien es por su lado. Mejor que le consigan a alguien que sí quiera bailar con él", dijo molesta.

"Si no quiere bailar conmigo, que traiga alguna chica que sí quiera bailar. Alguien que no le interesa en lo que está trabajando, es alguien sin talento. Dice que no baila reguetón porque tiene porte... Compañero, ¡saliste de Aca Shore!", remató Arantza.

Potro, por su parte, reaccionó: "La neta, cada quien sus cubas. O sea, digo, yo sé que no he llegado al ensayo de la mañana pero es algo que yo estaba confiado que por la calificación nos iba a ir muy bien. Pero creo que también tiene muchas ganas de tener otra pareja, vamos a darle el gusto de que tenga otra pareja.

"Te lo juro, por eso estoy soltero. No quiero tener pedos, me ahorro estos trámites. Se toma muy en serio las cosas. Sí es una competencia, pero debe haber diversión. Ella siente que está en las olimpiadas", insistió Potro.

