¡Es abuelo, pero no por sus hijos! Mauricio Castillo y la curiosa historia del bebé que lo hace feliz

Cuando Mauricio Castillo publicó en sus redes sociales que andaba estrenando nieto, imaginamos que había debutado como abuelo gracias a alguno de sus dos hijos, pero no. Esa alegría se la dio su sobrina Virginia, de quien ha sido figura paterna desde que ella tenía 12 años. Entre ambos hay una bonita historia de cariño y respeto que él mismo nos cuenta, además de lo que representa la llegada de Matías, quien nació el pasado 30 de junio.

¿Cómo llegó Virginia a tu vida? Cuando me casé con Marissa, mi esposa, su hermana tenía una hija, que es Virginia justamente; ya tenía 12 años. Todavía no sabía ni qué estudiar, pero un día la llevé a la grabación de un programa llamado Mi planeta azul; se enganchó tanto que a los 14 años escribió un monólogo para Otro rollo. De hecho, ya que terminó de decirlo, Adal resaltó que era de una niña de 14 años. Luego se quedó como telefonista del programa, escribió una columna para TVyNovelas llamada De chavos a chavos… Iba hasta Televisa Santa Fé con su mamá a cobrar. También fue asistente de producción, luego coordinadora, gerente… Así pasaron los años y ahora es productora asociada con Lalo Suárez en los programas Me caigo de risa, Miembros al aire, Simuladores y otros más.

¡Qué orgulloso te debes sentir! Actualmente soy director de esos programas, pero ella es mi jefa. Lamentablemente su mamá murió hace cinco años; mi cuñada siempre fue madre soltera, nosotros somos los únicos de la familia que vivimos en México, y la hemos procurado siempre como si fuera nuestra hija.

¿Y qué tal enterarse de que estaba embarazada? Nos hizo los más felices; siempre dijimos que este bebé iba a ser nuestro nieto. Matías nació el 30 de junio y nos trajo mucha felicidad; mi mujer estuvo al pendiente de todo su embarazo y fue al parto. Los primeros que conocieron al niño fueron mi esposa y Rodrigo, hermano de Virginia, que también trabaja con nosotros en la producción.

¿A ti dónde te agarró el nacimiento? Tenía mucho trabajo con el nuevo programa de Facundo, Cuál es el bueno, y no pude estar. Días después fui corriendo a conocer al nieto.

¿Y qué tal cuando lo viste? ¿Cómo describes ese momento? Impresionante, porque lo estuvimos esperando mucho tiempo. Cuando nacieron mis hijos, mi esposa y yo lloramos mucho… ¿Imagínate? Dos ¡y al mismo tiempo! No paré de llorar en todo un día. Con Matías sentí diferente, pero mucha emoción y amor al mismo tiempo.

¿Tus hijos aún no piensan ser papás? Tienen 25 años y cero planes de casarse, así que ni para cuándo te diga que me harán abuelo. Mi hija escribe y tiene una empresa de tejidos y bordados con sus propios diseños y estilos. Mi hijo estudió comunicación y diseño, trabaja para una empresa. Ya hacen sus propias vidas, no sé en cuánto tiempo, pero dejarán el nido. Seguro nos quedaremos solos mi mujer y yo, ya veremos qué hacemos.

Pero Matías llegó y seguramente tendrás mucho tiempo para dedicarle… La verdad, sí. Estoy muy contento y enloquecido de abuelo; todos le dimos la bienvenida en este mundo que está de cabeza, pero él nos alegró a todos, nos hace este mundo mucho mejor. Cualquier niño que viene al mundo es una probabilidad de que todo esto mejore y de que las cosas vayan mejor. Cuando nacieron mis hijos eso pasó; ellos son unas personas que quieren cambiar las cosas para bien.

¿Tu esposa como vive este momento? Está instalada en abuela; soy feliz de verla. Y como seguramente vamos a tener muy cerca al bebé, lo vamos a ver crecer. Mi sobrina tiene un hermano: Rodrigo, y también lo vi crecer, también somos como sus padres. Trabaja conmigo, lo saludo como si fuera mi hijo, le doy beso y lo abrazo... Sus hijos también serán mis nietos.