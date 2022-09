"Error de borracho, de tonto": Cristián de la Fuente tras besar a mujer que NO es su esposa

Cristián de la Fuente se manifestó luego de ser exhibido el momento en el que besó a una mujer que no es su esposa, durante una reunión donde estuvo de testigo Juan Soler.

En declaraciones para el programa En Casa Con Telemundo, el galán de telenovelas admitió su parte:

"Cometí un error... una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video ayer", dijo según el programa de Telemundo.

"Es un error de borracho, de tonto", reconoció el actor casado.

"Obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido. Nada más, esa es la verdad", fueron parte de sus declaraciones.

El programa Primer Impacto fue el que difundió las imágenes del galán besando a una joven, en un restaurante de la CDMX el pasado 15 de septiembre, donde llegó junto a Juan Soler. "Estas son las imágenes que dejarán a más de uno con la boca abierta, el actor chileno aparece besando apasionadamente a una mujer en medio de una celebración que se realizó en el restaurante ‘La Única’ de la capital mexicana. Fue ahí donde ambos compartieron por más de una hora", describieron en el programa.

20 años de casado y prometía esto...

Ante el escándalo, todavía no hay una reacción de Angélica Castro, con quien tiene 20 años de casado, aunque ya muchos notaron que ella ya lo dejó de seguir en redes sociales.

En enero, Cristián De la Fuente agradecía por tener una familia tan linda. Incluso le prometió a su esposa estar juntos para siempre, al celebrar 20 años con ella.

"Quien iba a pensar que un 5 de Enero del 2002 cuando prometimos estar juntos hasta que la muerte nos uniera en una vida infinita íbamos a estar celebrando 20 vueltas alrededor del sol JUNTOS… quien iba a pensar que 2 anos más tarde la vida nos regalaría a la hija más hermosa del mundo mundial… quien iba a pensar que los 3 seríamos una familia y que JUNTOS íbamos a navegar y sobrevivir grandes tormentas, que JUNTOS íbamos a vivir momentos inolvidables… que JUNTOS íbamos a llorar lágrimas de tristeza, pero más lágrimas de alegría… quien iba a pensar que JUNTOS íbamos a ser invencibles… Gracias amor por regalarme esta familia. Por ser mi piedra de tope. Ser mi brújula en momentos difíciles… por ser la mujer a la que sigo para ser mejor cada día … Vamos por 20 más. Te amo!".

Sigue el chisme:

Qué artistas han impuesto récord de asistencia en el Zócalo

Shakira irá a juicio por fraude fiscal, responderá por seis delitos

Quién fue Margarita Teresa de Austria en Las Meninas de Velázquez