Ernesto Laguardia terminó novela con ¡tres fracturas en la pierna!

Como profesional que es, Ernesto Laguardia no se deja doblegar por las circunstancias; a pesar de los tropiezos, siempre se levanta y sigue adelante. En la recta final de grabaciones de Corona de lágrimas 2, el villano de la historia sufrió una caída que lo mandó al hospital; y aunque no requirió cirugía, tuvo que ingeniárselas para que su personaje en el melodrama producido por José Alberto Castro mantuviera su esencia de villano hasta el último día de grabación. Finalmente el diagnóstico no fue nada halagüeño.

Te hemos visto usando bastón en las grabaciones, ¿qué te sucedió? Han sido jornadas muy largas y fuertes de grabación en el foro; salí a airearme tantito al pasillo, llevaba zapatos nuevos, habían pintado las rayas amarillas para señalizar, comenzó a llover... Todo se juntó, no me di cuenta, me resbalé y acabé en el piso. No había nadie por ahí, pero salió Charlie, uno de los asistentes de producción, que me ayudó. Pensé que era un esguince, por eso seguí grabando; al final no me pude levantar. Me fui a mi casa, mi esposa insistía en llevarme al hospital, pero yo sólo le pedía ponerme una pomada. Al otro día amanecí con la pierna hinchada, me hicieron radiografías y fue doble fractura de peroné, más otra en el huesito de abajo.

¿Y cómo han evolucionado las fracturas? Bien, ya estoy en terapias, caminado; de repente duele todavía, pero el bastón es pura precaución, realmente.

¿Hubo necesidad de ponerte clavos o tornillos? Si se movía el hueso me los ponían en una operación, pero me cuidé muchísimo. En la producción se portaron de maravilla, porque no dejamos de grabar ni un momento.

Entonces, ¿seguiste grabando? Me compré un carrito en el que subía la rodilla y la cámara me tomaban de la cintura para arriba; el asistente de dirección me iba ayudando, porque sólo caminaba con un pie.

¿El carrito lo dejaste ya? Sí, porque ya puedo caminar; ya doy siete, ocho pasos bien, sin problema. Pero ya pronto estaré al cien.

Pese a todo, regresas triunfante como el gran villano de Corona de lágrimas en su segunda temporada… ¡Sí! En la primera terminé en la cárcel, literalmente preso del escarnio de todos los reos que metí en prisión. Pero después de 10 años nos encontramos con un Rómulo que manda en la cárcel, que impone su ley y tiene el corazón más agrio y más sediento de venganza hacia la familia Chavero. Con lo hábil que es, logra salir de la cárcel y empieza esta relación de amor y odio con la familia, ya que uno de los hijos de Refugio (Victoria Ruffo) se casó con mi hija, interpretada por Adriana Louvier, y tuvieron una hija. Lo que sigue moviendo a mi personaje es la venganza y la ambición por el dinero.

¿Disfrutas ser el maloso de la historia? Claro, porque además es un villano distinto, encantador; me tocaron algunas escenas de acción difíciles con el carrito, pero ya la verán, ni siquiera se van a dar cuenta en pantalla. Creo que haciendo de malos nos desahogamos con las cosas que no podemos hacer en la sociedad. Está alejado de mí en muchos aspectos, pero también lo he acercado en otros; por ejemplo, ese gusto por Napoleón, por la música clásica, por el ajedrez...