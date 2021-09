Ernesto Laguardia: “No me he hecho ninguna cirugía”

Como buen hijo, Ernesto Laguardia regresa a casa: La Fábrica de Sueños, donde ha desarrollado su carrera, convirtiéndose en una de las estrellas preferidas de la audiencia que lo disfruta en cada interpretación. Dentro de dos semanas, el actor reaparecerá en la pantalla de las estrellas con el remake de una historia que, a finales de los 70, conquistó a los mexicanos: Viviana. Esta vez se titula Contigo sí, y él encarna a un médico, padre de la villana interpretada por Bárbara Islas. De este proyecto y de los trucos para lucir rejuvenecido a sus casi 62 años, nos habla el inolvidable protagonista de la telenovela Quinceañera.

En redes sociales te llueven los piropos y hasta dicen que no envejeces. ¿Cómo te sientes con estos comentarios? (Risas.) Yo me siento muy bien, porque eso se refleja. El trabajo me nutre, me hace estar contento, agradecido con la gente, con el público.

¿Cuál es el secreto? Me cuido amando a mi familia, conviviendo con mis hijos que me dan tanta felicidad, tanta juventud y tantas ganas de seguir viviendo. También me cuido con el cariño del público, que me ha empujado durante tanto tiempo. Y cuando flaqueo un poco, porque hay que decirlo, sí hay épocas difíciles, siempre agradezco todo el amor y la oportunidad que me brinda Dios y tanta gente como Nacho Sada, y en esta ocasión Televisa. Por eso me siento muy agradecido con la vida.

Pero, ¿comes sano, te echas tus cremitas de vez en cuando? Como sano y sí me echo cremas, porque mi esposa me las compra y no le fallo. Soy muy disciplinado, pero bueno, no hay nada más hasta el momento. Hay quienes me preguntan si ya me operé, pero no, estoy libre de cirugías, aunque tampoco estoy en contra de quien se las hace. En estos momentos me siento muy bien, muy rejuvenecido por dentro, y creo que eso se refleja. Tener trabajo en estos momentos tan complicados es una bendición, y eso lo agradezco inmensamente.

