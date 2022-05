Ernesto D'Alessio asegura que sí invitó a Alessandra Rosaldo al reencuentro de DKDA

Este fin de semana se destapó que el grupo DKDA se reencontró después de 23 años, pues se presentarán en el concierto de Ernesto D'Alessio en el Teatro Metropólitan; sin embargo, la gran ausente es Alessandra Rosaldo.

Debido a que Alessandra y Ernesto fueron pareja, mucho se especuló si terminaron tan mal como para no volver a compartir el escenario junto a sus compañeros.

Así que Ernesto D'Alessio aclaró: "Hay mucha gente que me escribe en redes sociales¿Y Ale, por qué no estará? Y tiene la idea que, porque fuimos novios no la quiero invitar, lo cual es completamente falso, Ale tiene un lugar muy especial en DKDA".

En entrevista con Ventaneando, el cantante aseguró que sí la invitó: "Yo quiero que esté, todos los demás compañeros. Ella recibió la invitación y su lugar nadie más lo puede tomar".

Sin embargo, parece que la apretada agenda de Alessandra le habría impedido ensayar con el resto de DKDA: "Tiene 90’s Pop Tour, hace cosas con Sentidos Opuestos, atiende su casa, vive en Los Ángeles, tiene un reality con su hermana de deporte , entonces no es por ahí, el que quiera hacerse telarañas en la mente... Pero no es por ahí".