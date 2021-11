Erika Buenfil teme volver a enamorarse: "A mi edad, los golpes ya duelen de otra manera"

Aunque ya no es la jovencita de Amor en silencio, Erika Buenfil se encuentra en una gran etapa de su vida, quizá la mejor; no sólo ha logrado mantenerse en la pantalla chica protagonizando melodramas, el más reciente Vencer el p@sado, cuyo rating y visión de la productora Rosy Ocampo fueron un fenómeno, también ha conseguido renovarse y sigue manteniendo su lugar como la Reina del TikTok. La actriz nos compartió qué significó regresar a las telenovelas con un personaje estelar, y por qué, a pesar de sus triunfos, no ha logrado encontrar el amor.

¿Cómo te sentiste en tu regreso a las telenovelas con Vencer el p@sado? Muy contenta, agradecida con Dios y con Rosy Ocampo de que me haya hablado para esta producción; yo quería formar parte de este proyecto, y mágicamente llegó la llamada. Al final, la gente lo recibió con cariño.

¿Qué significó para ti protagonizar nuevamente una historia? Algo muy padre, porque no siempre se da esa oportunidad; no siempre tenemos la suerte de que nos hablen para protagonizar, sobre todo por la edad. Generalmente las protagonistas de las historias son jóvenes, las muchachas se quieren casar, pero de pronto las historias de mujeres como nosotras, que están en la segunda etapa de su vida, que se están divorciando, que sus hijos están grandes, hay muchas. Que me hayan tomado en cuenta para este proyecto, interpretando a Carmen, es gratificante, me siento satisfecha. Mientras existan estos papeles, yo pueda seguir con energía y la gente me quiera seguir viendo, aquí estoy.

Eres un gran ejemplo para muchas mujeres, sobre todo porque has logrado mantenerte y renovarte, ahora en las nuevas plataformas digitales… Realmente eso se dio porque no me quedo cruzada de brazos en mi casa; recuerdo perfecto que mi abuela me decía: “Mientras tengas dos piernas, dos manos, dos ojos, cabeza y energía, tú búscale por donde sea”, y así fue, entonces, no soy una mujer que se estanca y vive del pasado. De hecho, en mis conversaciones pocas veces hago mención de cuando alguna vez hice este o aquel proyecto, es muy raro, a menos de que salga a flote; es decir, recuerdo las cosas con mucho cariño, pero no vivo de eso, mi mente está puesta siempre en hacia dónde voy. Ahorita, por ejemplo, estoy terminando esta telenovela y ya estoy pensando qué sigue, en crear y seguir reinventándome todo el tiempo.

En ese sentido, ¿has pensado en darte una nueva oportunidad en el amor? No, caray, ¿a qué hora? Ya quiero, pero no llega; ya vendrá…

¿Lo has considerado? Pues sí, sí quisiera, pero no ha llegado el príncipe valiente.

¿Eres muy exigente? Sí, mucho.

¿Será por eso? Sí… y tengo miedo, me da una flojera infinita.

¿A qué le temes? A darme otra vez otro frentazo. Los golpes a los 20 son de una manera, pero a mi edad ya duelen de otra. Pero bueno, eso tampoco es la otra mitad de mi vida, yo ya soy una naranja completa.

¿Qué buscas ahora en un hombre? Sobre todo, que sea muy trabajador y que sea otra naranja completa.

