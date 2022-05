Erika Buenfil, su rutina de belleza y el tratamiento para lucir bella a sus 58 años

Es como si Erika Buenfil volvió a nacer en los últimos años. Su carrera despegó nuevamente como en los años 80 y ahora ya es toda una exitosa influencer a sus 58 años. Su belleza sigue intacta y recientemente compartió sus secretos.

Este mes aparece en la revista Vanidades, donde decidió hablar sin pena del envejecimiento.

"Tengo la edad que tengo, no me puedo poner el bikini de hace 20 años, de esos usé muchos, ahora me pongo el traje de baño que me queda, y soy muy feliz. No me traumo".

En entrevista exclusiva con la revista Vanidades, Erika Buenfil compartió la importancia que le da al correcto cuidado de la piel, por lo que retrasa los signos del envejecimiento con hábitos y varios productos.

"Me desmaquillo con toallitas, luego un tónico que me quite los residuos, la bifásica para los ojos, agua y jabón, y crema de noche y gotitas, y el hialurónico y todos los 'tónicos e iónicos' habidos y por haber, y ya luego ya te oreas", dijo con simpatía.

Eso sí, la reina del TikTok fue muy sincera y confesó que utiliza bótox. Sin embargo, dice que las cirugías plásticas no son parte de los tratamientos estéticos a los que se sometería para lucir perfecta.

"¿Botox? ¡Por supuesto! Pero me lo hago con el mejor y no abuso. Rellenos no, me dan miedo", dijo.