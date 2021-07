Erika Buenfil llora al hablar del papá de su hijo Nicolás y le manda este mensaje

Hace 16 años, en la época donde se supo del embarazo de Erika Buenfil, fue todo un escándalo cuando confirmó que su bebé era fruto de su relación con el hijo del ex presidente Ernesto Zedillo.

Y ahora, en una entrevista con Yordi Rosado, 'la reina del TikTok' fue honesta al contar cómo sucedieron las cosas, y por las cuales, actualmente es feliz como mamá de Nicolás, de 16 años.

Relató que conoció a Ernesto Zedillo jr. en fiestas, y que la diferencia de edades (12 años) era motivo para rehusarse a salir con él, pero ante tanta insistencia, la actriz terminó cediendo. "Duró muy poquito, fue cortito, fue breve, y ¡zaz! Quedo embarazada".

Erika fue tan honesta, que hasta contó que en esa época tuvo un desajuste hormonal que habría causado que su método anticonceptivo no funcionara. Pero decidió tener a su bebé, pese a que Ernesto desapareció.

“El me llama para ir a una fiesta a Valle de Bravo. Entonces ahí le digo ‘yo tengo que decirte algo’ y le digo, y pues él no reaccionó padre, se asustó un poco, sí me cree, pero no pensaba casarse... no, nunca dudó, ‘pero qué vamos a hacer’ Entonces yo decido tenerlo y él como que se aleja, no me dice nada... dijo ‘me encantaría verte, a ver si mañana’ y ya no lo vuelvo a ver”, dijo.

Sin embargo, Erika le envió un mensaje, pues le agradece que pese a las circunstancias, le dejó un gran regalo: su hijo Nicolás.

"Yo quiero comentarte algo muy importante que para mí ha sido como mi consuelo, yo a ese hombre… siempre le voy a desear bendiciones, porque el mejor regalo de cualquier novio que pude yo haber tenido, él me lo hizo… No hay brillante, no hay coche, no hay casa, no hay dinero que ningún novio me haya regalado, que el regalo que Ernesto me hizo.

"Nunca me molestó, se alejó, pero no me chingó la vida, es el papá de mi hijo y me regaló al ser más maravilloso del mundo. Entonces yo siempre le voy a desear lo mejor, a pesar de cómo se haya portado en su momento, él sabrá sus razones", dijo conmovida y en llanto.

"Si hoy o mañana Nicolás se acerca a él tiene todo mi apoyo y siempre le voy a estar agradecida eternamente de la bendición que yo tuve de ser madre, como haya sido", manifestó.

Curiosamente, fue Nicolás quien le sugirió a su mamá entrar a las redes sociales, con su canal de YouTube y posteriormente en TikTok, donde se convirtió en la reina absoluta de la red social, logrando patrocinios, fama y la reactivación de su carrera como actriz.

Pese a la pandemia, Erika trabajó en las telenovelas 'Te doy la vida', 'La mexicana y el güero', y está próxima a estrenar 'Vencer el pasado'.

