Erika Buenfil está soltera, pero su hijo la cela y "¡de repente quiere controlarme!"

Erika Buenfil se encuentra en una gran etapa de su vida, se ha ganado un lugar en las telenovelas, se posicionó como La Reina del Tik Tok y, por si fuera poco, la relación con su hijo Nicolás, de 17 años, es padrísima. En exclusiva la actriz nos contó cómo han logrado mantener esa armonía, aunque, confesó, ¡el joven es muy celoso! “me pregunta: ‘¿con quién hablaste?’, ‘¿ese quién es?’…”.

¿Cómo te fue de vacaciones con tu hijo en París? ¡Increíble! Fue un viaje diferente para Nicolás porque nunca se había subido a un crucero, se lo regalé de sorpresa y estaba fascinado porque además, como eran vacaciones, se juntó la chamacada, se hizo un grupo de puros jóvenes y la pasaron padrísimo; Nicolás vivió cosas completamente nuevas, comió cosas diferentes, conoció otro mundo, ¡se enamoró de este viaje!

A ti, ¿qué fue lo que más te gustó? Precisamente compartir con mi hijo muchos momentos y ver su carita hermosa cuando, por ejemplo, experimentaba comer platillos que en su vida había probado, y me decía: “es lo más delicioso que he comido en mi vida”, teníamos mucho de no viajar así, se atravesó la pandemia… pero ahora nos dimos ese gusto y lo disfrutamos mucho.

¿Cómo fluyó la relación madre-hijo allá? Nuestra unión es muy fuerte, pero cuando salimos de viaje yo me desconecto por completo de la actriz para ser 100 por ciento su mamá; cuando vamos a Acapulco, por ejemplo, procuro hacer planes en los que estemos sólo él y yo, y si tengo que trabajar, él lo entiende, pero sabe que tengo tiempo para nosotros, que me tiene para él y creo que eso es muy importante, ha sido parte fundamental de su formación.

Durante el viaje, ¿viste que se le fuera la mirada con alguna chica…? Mmm no lo sé, no me lo dijo… (risas). La verdad se hizo un grupo muy lindo de chicos y chicas en el barco, y él estaba feliz porque eran noruegas, suecas… y también hizo amigos, entre ellos un canadiense, así que fue padrísimo.

“TAL VEZ YA NO ESTOY EN EDAD, O LES GUSTAN MÁS CHAVITAS”

¿Todavía no tiene novia? Parece que sí, pero no me deja hablar al respecto.

¿Por qué? La verdad no me gusta publicar la vida privada de mi hijo ni la de la niña, pero puedo decir que están muy contentos.

¿Cómo manejas el tema de las novias con él? ¿Eres celosa? No, no soy celosa, soy muy abierta, para mí lo más importante es que mi hijo esté contento, y es muy padre que él me comparta sus cosas, me dice: “mamá, ¿qué hago?”, “mamá, esa chica me gusta…”, me da la oportunidad de conocer sus sentimientos, lo que le está pasando y eso es muy grato para mí, así que le aconsejo lo mejor que puedo.

¿Y él es celoso contigo? Sí, él sí es un poquito más celoso, y cuando estaba más chavito más, pero ahora ya menos.

¿Qué te dice? Pues, de repente, quiere controlarme un poco, me pregunta: “¿con quién hablaste?”, “¿ese quién es?”, pero como no tengo novio, simplemente le digo que es alguien del trabajo o así, pero cuando hago movimientos diferentes me voltea a ver y luego, luego, me dice: “¿qué pasó mamá?”.

¡Cómo crees que no tienes galán! ¿Por qué piensas que no se ha dado? Será que eres exigente… No es que sea exigente, sino que no ha llegado o tal vez ya no estoy en edad, o les gustan más chavitas y eso lo entiendo, además no salgo mucho, pero ya llegará.

Así será porque además luces guapísima, ¿qué te hiciste? Como que le di un refresh a mi vida, la volví a poner en ceros y me renové, me atreví a hacer cosas, cambié de imagen, me quité lo aburrido y me he atrevido a vestirme diferente, con otros peinados, porque la verdad era muy clásica y hasta aburrida.