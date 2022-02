Erika Buenfil cumple 2 años en TikTok: Por qué abrió su cuenta y cuál fue su primer video

Este 18 de febrero, Erika Buenfil cumple 2 años con su cuenta en TikTok, red social de la que se coronó como la favorita durante la pandemia. Con 15 millones de seguidores, la actriz de telenovelas se convirtió en influencer, buscada por varias marcas para promover sus productos.

Pero todo comenzó por su preocupación como madre, sobre qué estaba viendo su hijo adolescente, Nicolás. Recientemente recordó la historia detrás de su llegada a TikTok, en entrevista con Carlos Alazraki.

"Tengo un hijo adolescente y al ser hombre es más difícil la comunicación. Yo buscaba un punto de encuentro. Yo lo oía que se reía a lo lejos, veía TikTok. Una mañana estaba grabando una novela y en el monitor del camerino donde nos maquillan estaban hablando de un challenge donde los jóvenes hacían travesuras y había accidentes".

"Llegué a la casa y le dije (a Nicolás) 'a mí me explicas que es esto y pobre de ti si lo haces'. Y el méndigo me dice 'es que lo hicieron mal'. Empecé como observadora, empiezo a encontrar este punto de comunicación, de las historias, era puro chavito... El primer TikTok lo hace él en su cuenta, el challenge de 'mamá cuántos likes para que me compres tal cosa'. Y yo venía de trabajar y le dije 'mil'... Y tiene 345 mil.

Recordó: "Me dijo 'mamá, eres un hit en TikTok, un día deberías hacer uno'. Y lo hice. Mi primer TikTok fue un reto de manos. Me escondo en mi cuarto, hago uno de un Yakult, pero él ya no quería que hiciera, le dije 'este y ya'".

"En el TikTok dije una palabrota, lo subo, me duermo y al otro día yo era viral. No sé si porque Erika Buenfil por primera vez decía una pesadez... No sé si porque en realidad yo le estaba mentando su madre. Al otro día, dejé el teléfono en mi camerino, me dicen 'Erika está sonando muy seguido tu teléfono'. Era trending topic y no sabía lo que estaba pasando. Ahí empezó la aventura hasta ahorita".

Este fue su primer TikTok..

"Soy muy payasa en la vida real, en lo chistosa, soy inquieta, juguetona, yo sola los hacía rápido. Yo sola me inventé una peluca de globos. Me servía para hacer cosas que a veces la tele no me permitía. Era para jugar. Era como algo para divertirme, sin saber lo que estaba pasando, en la primera cuarentena".

"Mi hijo sí lo sabía. Me dijo 'mamá, cuando salgamos a la calle, tú vas a ser así 'pum', ya tienes 6 millones de seguidores'. Yo ni lo hacía bien, él me decía cuál hacer. No fue planeado, de 'esta va a ser mi nueva carrera', para nada".

El resto es historia. Dos años después varias actrices de Televisa intentan hacerle la competencia, pero la monarca es ella.

Incluso ya se habla de que Victoria Ruffo le podría arrebatar el trono, a lo que Buenfil reaccionó:

"Qué bueno, miedo de qué. No metan cizaña Yo tengo 15 millones. Que le echen ganas... Si me la encuentro sí, claro", dijo sobre una posible colaboración con la Ruffo.

"Yo disfruto de la plataforma y en ningún momento pienso en darle de codazos a nadie. Esta carrera es pa' todos, hay que echarle ganas, hay que trabajar y ya el público dirá. Gracias a Dios existen las redes porque podemos conectar con la gente".

