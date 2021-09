Erik Rubín vuelve con 'Jesucristo Súper Estrella'... "Un sueño hecho realidad"

Es un hecho, el mejor espectáculo teatral de los últimos tiempos, Jesucristo Súper Estrella, estará de regreso dos únicos fines de semana (del 1 al 3 y del 8 al 10 de octubre), en el Teatro 1 de la Ciudad de México. Con estas presentaciones, la puesta en escena se despedirá de cartelera dejando huella en la forma de presentar en nuestro país los musicales de gran formato, explicó a TVyNovelas Erik Rubín, quien también confesó que haber formado parte de esta obra fue un sueño hecho realidad.

¿La obra musical más aclamada de la década volverá a la cartelera para despedirse del público capitalino? Así es, hay que reactivar la vida, porque estuvo pausada en muchas áreas, y qué mejor que con este clásico: Jesucristo Súper Estrella. Es una puesta maravillosa, de hecho, una vez que vinieron los ingleses a ver lo que estábamos haciendo aquí, comentaron que era cuatro o cinco veces más grande que la que estaba puesta en Londres en su momento.

¿Cómo se logró? Todo se hizo con la gente más capaz en cada una de las áreas; yo tuve la oportunidad de contactar, directamente, a gran parte del elenco estelar y nadie lo pensó dos veces, y ahora, tener la oportunidad de cerrar este ciclo como se debe, nos da mucha ilusión y felicidad. De seguro no fue nada fácil la selección del elenco... No, porque por más que tenía conocimiento de las tesituras de algunos, no las conocía al cien; inclusive, hay quienes en sus propios proyectos no han demostrado todo su potencial, sus tesituras o la parte histriónica, y yo fui midiendo sus capacidades, así fue como los fui escogiendo. Al final, ha sido un proyecto que nos ha marcado la vida a todos, ¡imagínate tener en tu currículum haber hecho Jesucristo Súper Estrella!, eso habla de tus alcances, porque además es una obra muy complicada vocal y actoralmente.

Personalmente, ¿qué satisfacciones te ha dejado este musical? Fue un proyecto muy generoso, de esos que te hacen crecer en todos los sentidos: como persona, y de forma profesional, como cantante y empresario. La verdad, ha sido una de las cosas más lindas que me ha pasado, por el hecho de que reconozcan mi trabajo, y ver cómo conectaba la gente con una historia que ya todos conocemos, pero con una perspectiva diferente.

¿Sin duda es tu obra favorita? Definitivamente. Para mí es un sueño hecho realidad porque así fue, la estuve soñando durante un tiempo; después de que la hice hace 10 años tenía ganas de volver a hacerla y estuve soñándola, empecé a pensar en los diferentes artistas que podrían participar en el elenco, y coincidió que Alejandro Gou me habló para hacerme la invitación para otro proyecto, le conté mi idea y de ahí arrancamos. Entonces, me siento afortunado y agradecido por cerrar el ciclo como se debe.

Aparte de este gran cierre con Jesucristo Súper Estrella, ¿en qué otros proyectos estás trabajando? Soy bastante inquieto, mi parte como empresario me apasiona, y el ejercicio también, entonces, la idea es seguir creciendo con Commando, y también volver a subirme al 90s Pop Tour con artistas que marcaron una época, y mis influencias como Mecano; además, se estrenó el sencillo de Mía, en el que soy productor, y estoy preparando un nuevo sencillo, el cual compuse y produje... Vienen muchas cosas".

SOBRE EL MONTAJE Jesucristo Súper Estrella regresará con una compañía conformada por 44 actores y 11 músicos que tocarán en vivo los emblemáticos temas creados por Tim Rice y Andrew Lloyd Webber, que incluyen clásicos como Yo no sé cómo amarlo. En medio del despliegue sanitario dictado por la nueva normalidad, la experiencia garantizará la seguridad de cada espectador que se dé cita en cualquiera de los dos fines de semana comprendidos del 1 al 3 y del 8 al 10 de octubre.

