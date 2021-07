Eric del Castillo explica lo que le pasó y cómo vio a Silvia Pinal en el hospital

La tarde del 30 de junio alertó la salud de don Eric del Castillo, quien fue captado a su llegada a un hospital al sur de la CDMX, el mismo donde permanece hospitalizada Silvia Pinal.

El reportero Germán Wing relató en vivo a 'Ventaneando' que vio al primer actor "caminando, pero muy débil. Se venía tambaleando, le costaba trabajo sostenerse de pie".

Horas más tarde, don Eric salió del hospital y ofreció una entrevista a Televisa Espectáculos:

"Por tarugo me pasó", dijo sobre la caída que lo llevó a la sala de urgencias.

"Tengo una fisura en un hueso, acá me operaron, me abrí la frente, no muy grande, pero me operaron, pero ya estoy bien muchachos", dijo con ánimos don Eric del Castillo.