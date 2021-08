Eric del Castillo con problemas en la vista: "No hay operación, nada qué hacer"

Aunque se recupera satisfactoriamente de la caída que sufrió recientemente en casa de su hija Verónica, Eric del Castillo tiene un problema visual que lo aqueja desde hace años y es incurable. “Estoy mal de la mácula y me cuesta trabajo leer… No hay operación, nada qué hacer, pero nunca me voy a quedar ciego”, compartió el primer actor, quien también nos contó cómo hace para aprenderse sus escenas cuando trabaja, y qué tratamiento sigue para que el padecimiento no avance.

¿Cómo va su recuperación de la caída? "Tengo el brazo y la muñeca derechos enyesados, fractura en el dedito gordo de la izquierda, pero en general estoy bien, metidito en casa, de buen ánimo... Contento, dentro de lo que cabe.

Gracias a Dios, sólo fue el susto… "¡Sí, caray! Y todo por descuidado, porque conozco perfectamente la casa de mi hija Verónica, pero se me olvidó un escalón, me fui de bruces y me estrellé contra otro escalón. Me llevaron de urgencia al hospital, estuve ahí como cinco o seis horas, me tomaron radiografías, me cosieron la ceja y me enyesaron. En fin, al mal tiempo, buena cara.

¿La caída tuvo que ver con su problema de la vista? "No; estaba yo de espaldas, quise dar la vuelta a la derecha y ahí fue donde pensé que seguía el piso, pero no, ¡estaba la bajadita!

¿Sigue con la afectación visual? "Sí. Estoy mal de la mácula y me cuesta trabajo leer.

¿Cómo le ha hecho? "Sobre todo por el trabajo… Hice varias cositas con apuntador electrónico, y regularmente tengo grabadas todas mis escenas, entonces, las escucho y las estudio.

¿Lleva un tratamiento especial? "Estoy tomando vitaminas; es lo único que me queda por hacer, porque no hay operación. Es la mácula, y eso es de herencia; mi mamá también lo sufrió, pero nunca me voy a quedar ciego, jamás. Es nada más el enfoque el que se pierde, pero todo a mi alrededor lo veo perfectamente. Y bueno, procuro descansar, que es lo más importante, mientras me alivio y vuelve todo otra vez a la normalidad.

¿Qué ha hecho en esta pandemia? ¿Cómo ha vivido el confinamiento? "Veo la televisión y disfruto a mi mujer; estamos tranquilos, queriendo vender nuestra casa y tener otra más chica, porque ésta está muy grande para los dos. En fin, buscando una mejor economía.

Lleva tiempo tratando de venderla, ¿no ha encontrado comprador? Ya estamos en pláticas con una persona y creo que ya se va a realizar.

Seguramente la va a extrañar mucho porque está llena de recuerdos… "Sí, pero es una casa muy grande para nosotros dos. Queremos una casita igual de bonita, con su jardincito, pero más chiquita. Eso sí, con sus recámaras para mis hijas cuando vengan a visitarnos.

