"Eres mi lugar de paz"; Ale Capetillo felicita a su papá Eduardo y hace llorar a Biby Gaytán

Alejandra Capetillo ha resentido la lejanía en la que ahora vive con respecto a su padre Eduardo Capetillo. La modelo vive en Europa desde hace tiempo (casi siempre en Madrid) por lo que decidió utilizar su cuenta de Instagram para felicitar a su papá, quien cumple hoy 53 años.

Eduardo, cuya carrera de actor ha sido muy prolífica desde su juventud, se ha dado grandes lapsos de descanso para dedicarse a la familia, a la que considera la parte más importante de su vida.

Su hija Alejandra hizo notar este aspecto al escribir su mensaje que comenzó precisamente señalando la diferencia entre la figura pública y el hombre que ella conoce.

"Eduardo Capetillo, la mayoría de la gente te ve como el “actor”, “cantante” o “figura publica”, y yo he tenido el privilegio de verte como “papá” y la más importante, como ser humano. Independientemente del papel que tengas que seguir he tenido el privilegio de verte de cerca, como eres, sin etiquetas, sin un rol, y puedo compartir en este post, para quien sea que lo este leyendo que eres para mí todo, y cuando digo “todo” lo digo en serio. Sigo sin encontrar UNA sola palabra que unifique todo lo que has sido para mí".

Alejandra Capetillo se mudó a Madrid en los primeros días de 2021 ya que además de su carrera de modelo, quiso estudiar la carrera de Negocios Internacionales. Su viaje la llevó, luego, a conocer a un nuevo novio con el que, según comparte en su Instagram ha vivido meses muy feliz.

Ahora, en el cumpleaños 52 de su papá, la nostalgia y la melancolía la hicieron escribir un largo mensaje.

"Al estar tan lejos de ti me he vuelto mucho más sensible y despierta al ver el gran trabajo que has hecho como papá, y por eso y más te quiero agradecer. Te quiero dar las gracias por siempre poner mi felicidad y la de toda tu familia antes que la tuya, por que gracias a Dios nunca nos falto nada, por brindarnos todas las oportunidades que estaban a tu alcance, por tu paciencia, por todos tus abrazos, por tus lecciones, por protegerme ante todo y más que nada te doy las gracias por ser tu y por permitirme no solo verte como papá si no como un amigo en el que puedo contar siempre, en un artista al que puedo admirar y en un maestro al que le puedo aprender".

Alejandra firmó el mensaje como "tu bebé" en señal de cariño infinito por su padre, a quien le agradeció por todo lo que ha hecho por él. Una de las primeras en responder el post fue Biby Gaytán, quien confesó que la hizo llorar con tan conmovedoras palabras.

Ale también recordó el momento más emotivo de su infancia.

"Es tu cumpleaños 52 y que más daría para hacer nuestra actividad favorita: meternos hasta el fondo del mar. Hasta la fecha ese “momento” de como me abrazabas en las olas del mar para que no me llevara la corriente, ese momento sigue siendo mi lugar seguro, cuando mas protegida y feliz me sentía. Sigues y seguirás siendo siempre ese lugar de paz, felicidad y protección al cual recurro cada vez que necesito fuerzas. Si siento que me lleva la corriente siempre estás tú, con tan solo recurrir a ese momento, me das fuerzas sin que tú lo sepas".