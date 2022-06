Erasmo Catarino ganó 'La Academia' pero confiesa: "Me crié siendo discriminado"

Al otro lado del auricular una voz afable nos saluda; es el exprofesor Erasmo Catarino González Delgado, que en 2005, a los 28 años, ganó la cuarta generación del reality La Academia. Nos habla de manera familiar; niega haberse retirado, revela tener un hotel en Morelos que lo ha ayudado a solventar la crisis de la pandemia, y busca construir otro en Guerrero. El originario de Xalpatláhuac se mantiene activo, canta en fiestas municipales y se la lleva bien. Dejó de componer dos años, pero hoy retoma la carrera presumiendo tema en honor a su madre y a su esposa; para él, ambas son La mujer perfecta.

¿De quién es el tema? De un amigo mío llamado Ángel Melo. Perdí a mi madre hace cuatro años, había querido escribirle algo y no he podido. Debo tener algo por ahí bloqueado que espero superar pronto. Nuestra mamá es La mujer perfecta; independientemente de que tenga errores, es nuestra psicóloga, nuestra chef... todo.

¿Qué pasa con quienes ya no tienen a ese ser amado? Hoy, que ya no la tengo, me siento desvalido, solo, hasta cierto punto indefenso; cuando ella vivía me solucionaba cualquier problema. Hoy, que no está, es más difícil la vida.

¿Alguna frase que recuerdes de ella? Que sea siempre una persona de palabra, responsable. Recién salido de La Academia, era tanta la presión de la fama que ella me dijo: “Este es tu trabajo, si no te gusta, enciérrate, guárdate; la gente no sabe si tienes un problema o si tienes hambre, pero este es tu trabajo”. Siempre me inculcó respetar a la gente, y eso lo veo en el cariño y la lealtad que el público me da.

¿Qué tanto has vivido la discriminación? Me crié con ella desde la secundaria; la primaria la cursé en comunidades donde se habla mi lengua materna (náhuatl). Cuando llegué a la CDMX no hablaba bien el castellano, la discriminación era pan de todos los días y aprendí a vivir con ella. Ahí apareció mi mamá diciéndome: “No hagas caso”, y es de ahí donde también me cuelgo de este tema. Ella siempre estuvo presente; me decía que, antes que todo, debería sentirme orgulloso de quién soy y de dónde vengo. La prepa quizá fue la etapa más complicada, tanto que decidí salirme de la misma y me fui a un Bachilleres, donde fue mi nicho y ahí me quedé. Cuando llegué al medio, la discriminación era normal; la sufrí por parte de uno o dos cantantes o agrupaciones, pero siempre he tomado las cosas de quien vienen. Mi caso no es único, varios han pasado por esta situación y lo han vivido de diferente manera; en mi caso, por mi estatura, mi color de piel, mi lengua, mi origen... Mi madre fue fundamental para superar todo eso y que no me afectara. Cuando me encuentro con una persona así, simplemente me hago a un lado.

¿Cuál es la clave para mantenerse activo? El apoyo de la familia; mi esposa ha estado desde un inicio en las buenas y en las malas. Llevamos 20 años de casados, mi madre murió hace cuatro, y desde el cielo sigue apoyándome. Estoy tranquilo; mis dos hijos son mi motor, y mientras el público lo permita, seguiremos cantando.

¿Temes cantar en provincia por como está la inseguridad del país? Claro; el país está muy complicado. Para llegar a mis compromisos encuentro retenes falsos, gente armada... La he librado en 18 años, pero tomo mis precauciones; ahora veo con quién voy, a dónde voy, porque uno no sabe y son muchos los riesgos. He llegado a decir que ya tengo ocupada la fecha, aunque no sea así, con tal de no ir. Tengo a mi familia y debo procurarla. Además, quiero llegar a viejo.