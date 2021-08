Eran amigas, pero ahora Lyn May tacha de "hipócrita" a Carmen Salinas

Mientras Lyn May insiste en su embarazo, le pagó con la peor moneda a Carmen Salinas tras años de amistad, luego de que la primera actriz dudara de que la ex vedette espere gemelos.

"No me preguntes sobre esa cosa, por favor. Nombre, y ustedes que se lo creen también. Cómo juega con ustedes", opinó Carmen Salinas sobre el embarazo de la ex vedette.

Por su parte, Lyn May ya hasta compartió otro ultrasonido y anunció que para 2022 volverá a ser madre.

Pero cuando se le acercaron a Lyn May para preguntarle sobre las declaraciones de Carmen Salinas, respondió con inesperadas declaraciones, y dejó claro que entre ellas ya no hay amistad.

"Yo quise mucho a Carmen, mucho, le rogué, anduve detrás de ella para que fuera mi amiga. Pero ahorita ya no me importa. Yo estuve a su lado en momentos muy críticos, muy tristes. La única que estuvo con ella fui yo, pero a ella se le olvida todo eso, pura hipocresía, pero allá ella. Tú sabes cómo es ella. Habla mal de todo mundo, todo mundo sabemos cómo es Carmen Salinas y no voy a entrar en polémicas", se escucha en un audio presentado por 'Suelta la sopa'.

"Estoy muy tranquila con lo de los bebés, con mi familia, con mi madre que es adorada y está cumpliendo 92 años. Es de la misma edad de Carmen Salinas y no sabes la diferencia que hay entre ellas", aseguró Lyn May.

Hace unos meses, Carmen Salinas recordaba su amistad con la ex vedette, de quien guardó una tarjeta escrita con puño y letra, aunque ahora, esas palabras de amor parece que se esfumaron.

