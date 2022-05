"Era una tortura": Julian Gil revela problemas de alcoholismo de la mamá de Marjorie de Sousa

Julian Gil se confesó en una entrevista con Yordi Rosado en la que relató episodios desde su infancia, duros momentos como sufrir por el alcoholismo de sus padres; asimismo, relató cómo se dio la relación y la ruptura con Marjorie de Sousa.

Además de reiterar que no hay una razón de peso para que la actriz no permita que su hijo conviva con él, recordó cómo fueron sus últimos días como pareja y lo que detonó la ruptura.

Así, reveló los presuntos problemas de alcoholismo de alcoholismo de Gloria Rivas, madre de Marjorie de Sousa.

"Un mes antes del nacimiento de Matías nos vamos a vivir juntos, pero su mamá tiene un problema bien grave de alcohol y esa convivencia a mí se me convirtió en una tortura, esa es una gran verdad. Hasta ese momento, Marjorire y yo no habíamos discutido, pero el primer mes de Matías fue horrible porque la señora no me dejaba acercarme al niño, no me dejaba tocarlo".

"Me siento con ella y le digo 'Marjorie no puedo estar aquí porque me afecta, me están dando ataques de ansiedad y yo no puedo estar viviendo aquí con tu mamá; yo amo a Mati, yo te quiero mucho a ti, yo estoy dispuesto a sacar adelante esta relación, pero yo no tengo por qué someterme una vez más", mencionó en referencia al tormento que el alcoholismo de sus padres provocó en él.

Julián contó que le dio tres opciones a Marjorie: "Una es que yo me vaya a mi casa hasta que tú soluciones tus problemas con tu mamá; dos, si tú quieres, le alquilo una casa a dos cuadras y yo me quedo aquí, y tres, mandamos a tu mamá otra vez con tu hermano".

Sin embargo, contó que Marjorie le respondió: "No, mi mamá no se va de esta casa, tú tienes dos opciones, o te quedas o te vas, y si te vas, voy a entender que nos abandonaste".

"Me fui a mi casa, pasaron cinco días y me citan con un abogado... Ahí empieza toda la parte mediática porque en esa reunión ya se me estaba exigiendo una pensión y un sinnúmero de cosas que ya todo mundo sabe".

LA HERMANA DE JULIÁN GIL YA HABÍA CONTADO ESTA VERSIÓN

En diciembre de 2019, Ventaneando presentó una entrevista con Patricia Gil Beltrán donde revelaba que la madre de Marjorie fue el detonante en la crisis de los padres de Matías.

“El 90 por ciento fue por eso [la intervención de Gloria Rivas en el romance] Es un problema la mamá. La mamá tiene una serie de problemas importantes, por lo que es muy difícil convivir. No puede convivir con ella [Marjorie de Sousa], que es la hija, no puede esperar que una tercera persona tenga que aguantársela a cuenta de que es tu mamá”.

“Sin necesidad, porque económicamente Julián ofreció ponerle algo a la madre y ella [De Sousa] dijo que no. Si ella hubiese realmente querido hacer una familia con Julián por parte de él lo hubiera logrado. Porque incluso Julián le dijo ‘me voy a mi casa, buscamos un apartamento para tu mamá'; pero no sé cuál es la aferración de que tiene que estar con la mamá ahí”, relató en 2019, coincidiendo con lo que en 2022 revela Julián Gil.