"Era una madre para todos": Primeras palabras de la hija de Carmen Salinas tras su muerte

Poco menos de dos horas después de la muerte de la legendaria Carmen Salinas, su hija María Eugenia Plascencia habló con los medios y confesó que la familia guardaba alguna esperanza para su pronta mejoría.

En entrevista con Foro TV, la hermana del fallecido Pedrito relató cómo fueron sus últimos momentos con Carmelita: "Ha fallecido, no sabemos bien la hora, falleció antes de las 11. Fui antes a verla porque me llamó mi sobrina Carmen que la fuera a ver porque se le había bajado la presión. Fui a verla y empecé a hablar con ella, se veía muy mal, y pues ahora sí que empece a decirle que no se preocupara, que íbamos a estar bien, que si ella quería descansar se fuera con mi hermanito Pedro y con Chato".

"Luego nos salimos de donde estaba y fue cuando nos dieron la mala noticia. Estaba muy contenta con su papel. Quiero mucho a Picando, lo conozco de años, amigos desde jóvenes, y no sabes, lástima que le vino esto. Mi mamá respiraba por ella misma, estaba luchando pero ya llegó el momento en el que yo creo que ya no aguantó".

Confesó que la familia tenía fe: "Teníamos muchas esperanzas. Abría los ojos. Tenía reflejos. Decíamos 'ay, mi mamá va a salir adelante'. Yo le pedía mucho a la Virgen de Guadalupe que por favor me la despertara. Ya no se me hizo".

Y confirmó: "Era una madre para todos. Se nos fue un gran ícono. No sabe cómo los quería a todos ustedes".

María Eugenia dijo cómo le gustaría que recordaran a su mamá: "Como una diva, una gran imitadora, actriz, ahora sí que, todo lo mejor. Una gran compañera, amiga, una gran abuela, suegra, hermana, bisabuela... Recordando todo lo mejor".

La familia Salinas confirmó la muerte con este texto:

"Con profundo dolor hacemos de su conocimiento que la primera actriz Carmen Salinas ha fallecido el día de hoy 9 de diciembre de 2021.

Se les informará más adelante detalles sobre los servicios funerarios.

Agradecemos todos los mensajes de apoyo y muestras de respeto hacia nuestra familia. Así como las muestras de cariño y oraciones que brindaron a nuestro amada Carmelita Salinas.

Atentamente, Familia Salinas".

