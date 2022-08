¿Era su hijo o su amante? Alberto aclara su verdadera relación con Juan Gabriel

A seis años de la muerte de Juan Gabriel, su familia sigue en medio de la polémica y ahora surgió un rumor que relacionó sentimentalmente al Divo de Juárez con su hijo mayor, Luis Alberto Aguilera Jr.

Debido a que incluso se cuestionó si Junior es realmente hijo registrado por Alberto Aguilera Valadez, nombre real del cantante, la periodista Addis Tuñón presentó en el programa 'De primera mano' un acta de nacimiento de Alberto Jr., donde aparece Juan Gabriel como su padre.

Vía telefónica con el programa de Imagen TV, Addis le preguntó directamente si realmente fue novio de su padre, a lo que Junior respondió tajantemente: "Nunca".

"Estoy super molesto y quiero demandarlo porque tengo una hija y eso no se vale", dijo sobre la persona que desató el rumor, a quien negó conocer desde su infancia: "A ese señor lo conocí hace unos años cuando estaba haciendo lo de mi libro, que compruebe que me conoce de niño, porque yo no me acuerdo. No me conoce desde niño, que enseñe una foto o algo".

Todo surgió a raíz de una entrevista del programa Chisme no like con Alberto Gómez, quien aseguró haber sido testigo de una relación entre Juan Gabriel y su vástago mayor, que no correspondía al de un padre con su hijo.

“Cuando muere Alberto yo busco a Jr, yo ya sabía porque había visto ese tipo de relación que tú te das cuenta por más inocente que seas. Había ese roce que no era su hijo, sino que eran una pareja. Yo lo vi, yo vi el roce que había, unos juegos que no eran padre a hijo”, dijo el hombre que además aseguró que Alberto Aguilera Jr. no era hijo registrado por Juan Gabriel.