¿Era menor de edad? Thalía y su polémico romance con Alfredo Díaz Ordaz

Tras la confirmación de Sasha Sökol sobre el abuso que sufrió con Luis de Llano, hubo quienes especularon si Thalía vivió lo mismo con Alfredo, el hijo del expresidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz.

Ella no llegaba ni a los 20 y él ya rondaba los 40 años. A finales de los 80 y principios de los 90 su romance ya estaba a la vista; él produjo los dos primeros discos de la cantante y estaban a punto de casarse.

Sobre si hubo algún tipo de abuso, Laura Zapata respondió ante la prensa esta semana, y fue muy clara: "Thalía no era una niña, Thalía creo que tenía 17 o 18 años y estaba enamoradísima de Alfredo. Fue cuando se fue a Los Ángeles y él le produjo un disco pero yo la vi perdidamente enamorada de Alfredo".

"Tenía 18 años, no, no era ninguna niña, mi mamá estaba ahí y se enamoraron y qué puedes hacer. No hubo un 'uy, este señor me está obligando a acostarme con él para hacerme el disco', no, él ya estaba haciendo el disco y se enamoraron, ni modo, qué te puedo decir", dijo la hermana de Thalía.

SU GRAN AMOR MURIÓ MIENTRAS ELLA GRABABA 'MARIMAR'

Se decía que la familia Ordaz no quería a Thalía, y a pesar de eso, tenían planeaba su boda. Sin embargo, la muerte fue lo único que los pudo separar. Alfredo murió en diciembre de 1993 a causa de Hepatitis C.

Thalía estaba en medio de las grabaciones de la telenovela ‘Marimar’ cuando le avisaron sobre la pérdida de su gran amor.

En una entrevista con Verónica Castro, Thalía recordó esos tristes momentos: “Me quedé petrificada, en shock, y lo primero que hice fue echarme a correr. Me senté debajo de un árbol y me puse a llorar y recuerdo que pensé ‘espero que estés bien donde quiera que estés’; y en ese momento el árbol, vino un viento, se empezó a mover con el viento y cayeron flores, entonces él y yo teníamos una complicidad muy grande con las flores, entonces eso fue como un alivio de 'estoy bien, sigue adelante, sigue haciendo tus cosas', me regresó el alma al cuerpo. Esas lágrimas de esa novela sí fueron muy reales. Hay situaciones en tu vida que tu escapatoria de alguna forma es sacarlas a través de tu personaje”.