¿Envío indirecta? Claudia Martin llama la atención tras boda de su ex con Maite Perroni

Ante la boda de Maite Perroni con Andrés Tovar, los reflectores apuntaron a la reacción de Claudia Martin, la exesposa del productor de televisión. Y es que los tres protagonizaron un escándalo que señalaba a la exRBD como la presunta tercera en discordia.

Por lo que ahora que se casaron, llamó la atención un mensaje que compartió la actriz de Televisa. En inglés, la frase decía: "No te preocupes demasiado, todo caerá en su lugar”.

Esta es la imagen que compartió Claudia en su Instagram Stories. ¿Fue indirecta?

En el programa 'De primera mano' comentaron sobre el asunto. Gustavo Adolfo Infante recordó el rumor de que Andrés Tovar le habría sido infiel a Claudia Martin con Maite Perroni.

Así que Lalo Carrillo aseguró: "Yo creo innecesario que Claudia publicara este mensaje, porque si ya pasó el tiempo y tienes otra relación, creo que ya es momento de perdonar. Si si lo hicieron, o no lo hicieron, ya yu vida continúa. Porque era evidente que todo el mundo iba a estar al pendiente, justo en estos tres días, para ver qué ponía o qué no (en sus redes sociales). Creo que no era necesario". Gustavo remató: "Sí, también sobraba".

Mientras tanto, Claudia viajó con su novio Hugo Catalán, quien se muestra más que enamorado de la actriz.

