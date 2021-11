Envenenaron a mascota de Bárbara de Regil y Gala Montes le dejó este explosivo comentario

Bárbara de Regil volvió a ser noticia tras abrir su corazón en redes sociales, pues este fin de semana sufrió la pérdida de su mascota a causa de envenenamiento. Pero lo que nadie se esperaba era la respuesta de la joven actriz Gala Montes.

La inolvidable 'Rosario Tijeras' compartió en su cuenta de Instagram: "No merecías morir así , Te Extraño tanto mi Nala, me duele el corazón y el pecho horrible, todavía camino pensando que vas a mi lado. Entro a la cocina , al gym y sigo esperando que entres y te sientes donde siempre. Me duermo y me faltas alado mío. Tú camita esta vacía. Gracias por darme un amor tan puro y real, igual que el tiempo y el amor, todo lo que yo te di, sin esperar nada a cambio … solo pienso en ti, no paro de llorar. Siempre vas a estar en mi corazón.

También escribió: "El último video y la primera foto fue horas antes de que se vaya al cielo , pensábamos que se comió una pulsera, un chile algo así. Pero no, Nalita se comió veneno que el fumigador dejó irresponsablemente pese que le pedí que NO dejara en el jardín por que habían perritos… él, pues sí lo dejó. Dejó muchísimas bolsas chiquitas sueltas en todo el jardín, bolsitas de veneno para ratas.

"Cuando me enteré, gracias al jardinero que encontró escondidas algunas. Corrimos a buscar más y además le pedimos que viniera a recoger todas las que faltaban que ya no encontramos. Pero ya fue muy tarde… El viernes a las 3:50 de la mañana la operaron por el dolor de pancita tan fuerte que tenía y fue cuando encontraron todo quemado por dentro del veneno …. Y se fue al cielo ; esa foto que subí abrazándola fue 1 hora antes . Y el video también . El único síntoma que presentaba era cansancio . Nunca vomito NADA , Cuando la iban a operar el veterinario y todos pensábamos había comido una pulsera o chile algo así".

"No es justo… Me siento muy mal , no encuentro paz. Tengo coraje , no paro de llorar , recuerdos y mucha dolor en mi corazón. Te amo @nala.deregil donde sea que estes te amo y gracias por vivir a mi lado mi bebé. Y para la gente que le cuesta ver un video de alguien llorando … acostúmbrense al mundo real, llego llorando 2 dias y creo que ese es el tema con las redes : todo es color de Rosa (y eso a la gente le gusta) y cuando ves algo REAL te cuesta creerlo. No todo es lindo. También tenemos momentos fuertes. Supongo es parte de la vida aunque me cueste mucho aceptarlo".

Pero en los comentario aparecieron palabras de Gala Montes: "Ahora compra otro".

Eso bastó para que llovieran críticas a Gala Montes, pero ella aseguró en Twitter que escribió tal comentario para "hacer conciencia de que hay gente irresponsable que no deberían de poder tener perros".

