Entre Ximena Córdoba y Raúl Coronado habría romance tras 'Las estrellas bailan en Hoy'

Parece que la pista de baile del programa 'Hoy' con el exitoso reality 'Las estrellas bailan en Hoy' no solo sirvió para conquistar al público, sino para gestar romances entre los concursantes.

Así le estaría pasando a Ximena Córdoba y Raúl Coronado, quienes lograron el segundo lugar en el concurso después de haber llegado como retadores.

La química era evidente, así como sus talentos para bailar. Incluso cuando bailaron 'She Bangs', la pasión fue palpable y traspasó la pantalla chica, así como en otras dinámicas que quedaron grabadas:

Fueron grandes compañeros, pero con el reality finalizado, la pareja sigue frecuentándose. Al menos así lo reveló Juan José Origel, en el programa de Unicable 'Con permiso'.

'Pepillo' siempre comenta que Ximena es su vecina, por lo que este fin de semana contó que lo fue a visitar, pero no llegó sola, sino con Raúl Coronado. Ante la sorpresa de Martha Figueroa y del staff, Origel sentenció:

"Se están conociendo, no andan. Me encantó la pareja, (Raúl) un tapizo, muy agradable. Nos echamos un vinito".

"Espero que no se vaya a enojar y ya no me vaya a tocar", bromeó 'Pepillo' Origel sobre su vecina, luego de comentar que pasó momentos agradables con ella y con Raúl Coronado.

Así, sigue abierta la puerta a la especulación sobre un posible romance entre la pareja ganadora del segundo lugar de 'Las estrellas bailan en Hoy'. El tema incluso fue tratado en el programa Hoy, donde la producción los evidenció con imágenes de una salida a comer tacos, algo que otras parejas no hacían.

Incluso Andrea Legarreta resaltó que ambos están solteros... "Entonces, de ser, ¿cuándo sería?", les preguntó sobre un posible noviazgo. Nerviosa, Ximena dijo que haría falta otra salida a comer tacos.

"Nos estamos conociendo, Raúl es un ser humano increíble, hay que darle tiempo a las cosas, a ver qué pasa", dijo Ximena Córdoba.

Lo mismo ocurre con Silverio Rocchi y Michelle Vieth, cuya química fue tan notable que hasta Galilea Montijo les preguntó directamente si ya eran novios, y aunque lo negaron, él dejó la puerta abierta para un posible romance.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS Y TODAS TUS REVISTAS FAVORITAS!