Enrique 'El Perro' Bermúdez dice adiós a los mundiales y se despide a lo grande

Tras casi medio siglo de trayectoria, Enrique Bermúdez de la Serna, una de las voces más emblemáticas de la narración deportiva, anunció que la Copa Mundial de Qatar 2022 será la última en la que tendrá participación como cronista internacional. A sus 71 años, El Perro, como es conocido por todos, ha decidido despedirse definitivamente de las transmisiones mundialistas, y así lo hizo saber a través de TUDN durante el partido de México contra Estados Unidos celebrado hace unos días, donde se tomó una pausa para compartir la noticia con sus compañeros y con el público.

TVyNovelas platicó con él y nos habló de esta sorpresiva decisión.

¿A qué se debe la decisión de retirarte de las copas mundiales? Porque llevo ya 11 mundiales y voy a llegar a 12; por cuestión de edad y porque considero que es tiempo de dar oportunidad de que vayan los jóvenes. También por cansancio, los viajes son muy pesados, y si le sumamos cuatro años a los que tengo, ya veo muy difícil volver a participar. Por eso mejor decidí irme entero ahora, con todas mis cualidades, todas mis capacidades y feliz de la vida.

¿Cómo fue anunciar este retiro? En ese momento sientes nostalgia, dolor, pero sobre todo agradecimiento con Dios, por darme la oportunidad de seguir adelante. Yo estoy diciendo que me despediré en Qatar, pero el hombre propone y Dios dispone; espero estar con vida y bien para ese último mundial, que todavía faltan cerca de ocho meses. Claro que da tristeza, porque es una larga carrera, pero también hay momentos en que se tienen que tomar decisiones como ésta.

Mucha gente pide que no te retires, ¿qué opinas de esa reacción? Respeto mucho a la gente y agradezco infinitamente que tengan ese punto de vista sobre mí… Hay otros que me critican y se ponen felices de que termine mi carrera, pero también a ellos les agradezco, porque al final, todos son público, y si yo he logrado un pequeñísimo lugar en esta carrera, es gracias al público. Sin ellos no sería absolutamente nada. Afortunadamente hay nuevas generaciones, con mucha capacidad y mucho talento, que ahora les tocará en sus respectivos micrófonos dejar huella con sus respectivos sellos.

¿Qué comentó tu familia sobre esta decisión? Ellos están de acuerdo. Comentaba con mis hijos Vadhir (quien sigue sus pasos en la locución) y Jordana, que sacrifiqué mucho tiempo con ellos por dedicarme a esta profesión. Durante 20 años viví en Guadalajara de lunes a viernes, y los fines de semana viajaba a la Ciudad de México para narrar partidos y hacer el programa Acción… Entonces fue muy poco el tiempo que estuvimos juntos y para mí fue doloroso, porque pierdes esa convivencia con los hijos que es tan importante, pero es el sacrificio de una carrera como ésta; ahora están de acuerdo en que es un buen momento de dejarlo, y cualquier decisión tomada con el apoyo de ellos, sé que es una buena decisión.

“ME VOY MUY SATISFECHO” ¿Hay alguna anécdota que te haya marcado particularmente? Sin duda cuando estuve en el Mundial de Argentina 78, porque la primera Copa que uno cubre siempre es muy importante. Tenía yo apenas un año y medio narrando en televisión cuando llegó esa oportunidad, y fue para mí algo extraordinario. Ya después comencé a hacerlo también para radio, y han sido muchas, es toda una vida de experiencias.

¿Te vas satisfecho? Me voy muy satisfecho. Espero este que viene poder hacerlo bien, y le doy gracias a Dios por haber logrado una carrera inmerecida, que nunca pensé que podría conseguir. Me pueden criticar, pero lo único que nadie me puede negar es que he trabajado mucho, y en ese sentido, creo que me lo merezco; aunque también influyeron otros factores, como el cariño del público, que es importantísimo, y la labor de Dios. Todavía no he pensado cómo será esa despedida en Qatar, pero supongo que será un momento de tremenda nostalgia, tristeza y mucho agradecimiento a la vida por permitirme entregarme a esta profesión con toda mi fuerza, mi pasión y mi cariño, metiendo toda el alma, el corazón y la garra.

¿Cuál sería el legado que dejas a las nuevas generaciones de cronistas? Entregarlo todo. Creo que es un legado de trabajo, profesionalismo, esfuerzo y amor. Siempre he dicho que el que se quiera hacer millonario, mejor se dedique a otra cosa. En esta carrera sólo se está por amor a lo que haces, porque se sacrifican muchas cosas, pero si te entregas en cuerpo y alma a tu carrera, y luchas con todo tu espíritu, al final recibes tu recompensa… Finalmente, siento que mi padre estaría muy orgulloso.