En vivo, estalló la guerra entre Gustavo A. Infante y Sergio Mayer: "Es un cobarde"

El foro de 'De primera mano' se convirtió en un ring en el que Gustavo Adolfo Infante y Sergio Mayer se dieron hasta con la cubeta, entre retos, insultos y acusaciones.

Todo comenzó mal. Desde que hablaban del tema de las regalías de José José, donde Sergio Mayer también está involucrado, Gustavo Adolfo Infante lo increpó y la incomodidad fue notable.

Luego Sergio llevó un documento para probar que había un convenio con el periodista, así que Gustavo Adolfo Infante recordó que Mayer lo demandó por mencionar la información publicada en un libro, donde se relacionaba al ex Garibaldi con el crimen organizado.

En la demanda de hace varios años, Mayer exigía 10 millones de pesos a Infante, pero tras una contrademanda, "se llegó a un convenio de que cada quien se quedara con su golpe".

Así que con ese pasado en común, surgieron los dimes y diretes. "Vine a que a defender mis puntos. Han utilizado este programa para golpearme constantemente y para mentir. Yo traigo elementos para demostrar que han mentido. Yo vengo a demostrar que lo que dicen está manipulado", dijo Sergio Mayer.

Debido a que se le acusa de presunto tráfico de influencias luego de involucrarse en el caso de la hija de Ginny Hoffman contra Héctor 'N', se le cuestionó a Sergio por qué decidió entrometerse: "Porque sí, así lo decidí. Yo decido qué hago con mi vida, a quién apoyo y a quién no. Soy vocero de los niños en el Senado, y es lamentable que desacrediten la historia de una menor de edad, que hoy ya no es menor de edad, de una presunta víctima, con tal de tener la razón".

Y se fue contra Gustavo: "Qué triste y pena, que por los complejos del señor tenga que... yo me he aceptado todas las críticas, me ha calumniado, todo lo que ha mencionado, de lavado de dinero, asociación delictuosa, y todo, hasta ahorita el señor no ha demostrado nada".

Así que lanzó el reto: "Yo te invito y te emplazo a que los dos abogados que dicen que me van a demandar incluyéndote a ti, tú tienes la obligación de hacer la denuncia. Yo te invito a que tengas el valor civil a que vayas y denuncies. En ese momento, te emplazo a 30 días. Y vamos a hacer una cosa, porque somos 3 a 1, si alguna de esas procede a las acusaciones que me estás haciendo, yo voy a pedir licencia para que procedan, y si no demuestras lo que estás diciendo, tú renuncias a este programa.

"Yo voy a renunciar a mi fuero para que el señor pueda hacer la denuncia, y si no comprueban entre los 3 el supuesto tráfico de influencias, entonces que el señor renuncie para demostrar la incongruencia, y si tienes ética... ¿Aceptas o no el reto?"

Pero Gustavo Adolfo respondió: "Yo no voy a renunciar a mi programa, y menos por ti, eres un tranza, un abusivo, que hayas hecho tráfico de influencias, ¿qué tenías que hacer en la Fiscalía, entrando por una puerta alterna?".

Mayer contraatacó: "Lo grave, yo he absorbido todas tus acusaciones y no pasa nada, el problema es que le haces daño a una presunta víctima, porque tus comentarios y el querer desvirtuar la versión de Alexa es discriminatorio y pones en riesgo un caso. Porque si tú tienes los elementos para demostrar que yo estoy haciendo tráfico de influencias, ten el valor cívico para que vayas y hagas tu denuncia.

Al no aceptar su reto, Sergio cuestionó al periodista: "¿Eso es cobardía? No se atreve a aceptar el reto, para demostrar lo cobarde que es el señor, delante de su público".

"No no es cobardía, no voy a renunciar porque tú lo digas Mayer", dijo Infante.

