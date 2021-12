En pleito legal con Martín Bello, Diego Boneta podría enfrentar pena que incluye la prisión

El caso de Martín Bello contra Diego Boneta persiste, y el actor asegura que sigue sufriendo estragos de la agresión que ocurrió durante las grabaciones de una escena violenta en 'Luis Miguel, la serie', donde ambos trabajaron.

En entrevista con Sale el sol, Martín Bello explicó: “Yo no me puedo volver a tumbar en el sofá porque en el momento que me pueda tumbar, se me inflama el bulto que se levanta en el cuello, y al día siguiente estoy mal. El brazo a veces se duerme un poco y esa sensación de acolchamiento en la cara”.

Estas lesiones son la base del procedimiento legal con el que buscarán que, quien resulte responsable, responda por la vía penal. El abogado del actor explicó: "Estas lesiones vamos a trabajar en la causa penal para determinar si son de carácter doloso o culposo. ¿Qué significa eso? Verificar si fue hecho con intención, efectivamente de dañarlo a Martín o en su caso, algún tipo de negligencia, culpa o impericia".

Además, procederán por la vía civil contra la productora, contra Netflix "y las personas que sean solidariamente responsables para que se hagan cargo de las lesiones que generaron. También vamos a demandar a los productores y asistentes y a todo el que participó de esa escena, dado que en el libreto no estaba, en el libreto que Martín aceptó interpretar, no estaba esa escena”.

El abogado Ignacio Trimarco detalló que Diego Boneta tendría posibilidades de ir a la cárcel, porque se trata de un delito "que tendría una pena de prisión, son lesiones graves, que al día de hoy, un año y medio, Martín sigue padeciendo las consecuencias, entonces, es una pena que puede llevar hasta acarrear una pena de prisión efectiva. Cuando el juez dictamine podrá disponer en su caso cualquiera de las opciones que provee el código, pero la prisión es una de ellas".

Diego Boneta ya había hablado al respecto:

Diego Boneta finalmente se manifestó sobre acusaciones y los planes de demanda del actor Martín Bello, tras acusarlo de golpearlo y lastimarlo durante una escena de la bioserie de Luis Miguel.

En entrevista para 'Ventaneando', el joven actor le dijo a Linet Puente: "Es algo que me da tristeza, no tengo mucho qué decir del tema, los que estábamos ahí presentes cuando filmamos la escena, créeme que soy una persona bastante cuidadosa cuando se trata de stunts, sobre todo porque ya he sido lastimado yo en stunts, y he hecho muchas películas que requieren de eso, el cuidado de la producción y todo específicamente para esa escena fue muy alto, y yo recuerdo que Martín no se quiso poner protecciones, y nada, fue una sorpresa para mí, la verdad".

"Él salió del set perfecto", insistió Diego, por lo que dijo que la actitud de su colega lo sorprendió: "Si me decepcionó sobre todo de él, pero, ¿qué quieres que te diga?".

En junio pasado, cuando te dimos a conocer el caso, la producción de la bioserie se pronunció al respecto de la situación a través de un comunicado: "La salud y seguridad de nuestros actores siempre han sido nuestra prioridad. Durante la recreación de una escena ESENCIAL en la serie, el Señor Bello recibió asistencia tanto en los ensayos como en la filmación, por parte de un experto coordinador de stunts. Lamentablemente, y A PESAR de contar con PROTECCIONES en la espalda y en los codos, el Sr. Bello se lastimó. Recibió atención médica inmediata y el adecuado seguimiento posterior".

El 21 de junio Martín Bello habló con TVyNovelas, así lo publicamos:

Aseguras que recibiste unos golpes durante el rodaje, ¿en qué momento sucedió? "Esto fue en la escena en la que yo le cuento a Luis Miguel (Diego Boneta) lo que sucedió con su madre. Nosotros habíamos ensayado la escena, pero al final, Diego Boneta me golpeó de verdad y me mandó al hospital.

¿Por qué no usaron un doble para esa escena tan violenta? "Porque el director nos planteó la escena de una forma más tranquila, todo estaba marcado y pactado de una manera diferente a como se dio realmente.

¿Diego Boneta te golpeó la cara y el cuello? "Sí, y la espalda. Es que cortaron la escena, pero se imaginan que la repetimos como 10 veces.

Fue mucha repetición, ¿no? "Lo que pasó es que no salía bien.

¿Después del corte te acercaste a Diego para decirle que te ocasionó una lesión? "Cuando terminé la escena me fui a mi cámper, y al quitarme la ropa me vi los moretones, fui de inmediato a maquillaje y vestuario para que me vieran, les dije lo que me hizo este chico en la escena, y no daban crédito a lo que había pasado. Esa noche no pude dormir del dolor. Cuando sucedió esto yo le dije a Diego que me invitara a cenar y lo arregláramos, pero no fue capaz ni de eso; lo que pedí fueron tacos, no le estaba pidiendo algo ostentoso.

