"En mi casa no existen los roles": Zuria Vega comparte cómo educa a sus hijos

Camilo y Evaluna adelantaron que llamarán a su bebé Índigo porque se adapta a cualquier género con el que se identifique en el futuro. Algo similar ocurre en la casa de Zuria Vega, quien compartió cómo educa a sus hijos sin estrictos "roles de género".

La actriz acostumbra compartir imágenes de Lúa y Luka, a quienes cría con total libertad en sus gustos de ropa o juguetes. La hermana de la recién casada Marimar Vega comentó que no importa si su hijo quisiera usar vestidos de princesa, pues lo podría hacer sin que nadie lo juzgue en casa.

“En mi casa no existen los roles. Mis hijos ven que mamá y papá trabajan por igual y proveen a la par. Además, si mi hijo quisiera ponerse los vestidos de princesa de su hermana, pues lo hace y está bien. En mi familia no se va a juzgar a un niño de dos años porque use un vestido, lo cual, en cualquier otro hogar, puede ser una triste realidad”, compartió en redes.

“Nos importa formar a nuestros hijos sin miedo a ser vulnerables, con acceso a las emociones y los sentimientos. También hacerles saber que se vale expresarse y que no pueden ser juzgados por ello”, explicó Zuria Vega a Cosmopolitan.

"Sólo que esto se logra con el ejemplo, pues tú puedes decir lo que sea, pero si en casa no hay equidad, el respeto no es primordial ni las oportunidades son por igual, el mensaje no llegará", añadió. "Son la mejor versión de ambos en la Tierra. Es algo muy bonito", dijo orgullosa Zuria.

