En la última entrevista desde su rancho, Vicente Fernández confesó que quería tener más hijos

Junto a su hijo Alejandro y su nieto Alex, Vicente Fernández abrió las puertas de su rancho Los Tres Potrillos, en Jalisco, a la revista CARAS; posaron juntos y el fallecido cantante se la pasó bromeando y de buen humor.

-Don Vicente, a sus 80 años, ¿qué le falta por hacer?

"Más hijos, pero ya no se puede (risas)", respondió el Charro de Huentitán.

María del Mar Barrientos relató en CARAS que don Vicente Fernández la recibió diciéndole: “Mija, todos te pueden decir varias cosas sobre las fotos, pero este es mi rancho y aquí mando yo, así que me gustaría que saliera yo sentado y ellos al lado de mí. Ya ves que están muy altos”.

Ahí, El Charro de Huentitán recordó el momento en el que se dio cuenta de que Alejandro Fernández quería cantar: "Yo ni sabía que Alejandro cantaba. Sabía que de vez en cuando cantaba en la escuela, pero yo la verdad nunca iba a verlo. Fue en una ocasión en la que estaba filmando una película que se llamaba Por tu maldito amor, que me dijo que si me podía cantar un tema. Escogió la de “Perdón” y dije: “Ah caray, ¿de cuándo acá tú cantas?”. Después hice un disco con varios artistas y ahí quise que Alejandro interpretara una canción a dueto conmigo, que se llamaba, “Amor de los dos”, y fue un trancazo.

"Alejandro estaba estudiando y varios empresarios me pedían que lo llevara a las presentaciones. Ahí empezó su carrera. Le daba consejos y al principio siempre lo regañaba mucho, sin embargo, ahora lo regaño mucho más".

“De mi hijo Alejandro admiro su profesionalismo, su modo de ser en el escenario. Ahí es donde se cruza el Vicente con el Alejandro. ¿Y cómo no?, si tiene mi escuela”, dijo orgulloso Vicente Fernández.

"De mi hijo Alejandro admiro su profesionalismo, su modo de ser en el escenario. Ahí es donde se cruza el Vicente con el Alejandro. ¿Y cómo no?, si tiene mi escuela. La verdad los dos me salieron muy obedientes. Por eso, mi nieto Alex va por muy buen camino y por lo mismo, mi hijo Alejandro casi, casi me alcanza (risas)", contó en esa última entrevista desde su rancho, una exclusiva de la revista CARAS.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!