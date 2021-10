¡En guerra! Christian Nodal demanda a empresa por incumplimiento millonario

Lo que se vislumbraba como un impulso para su carrera como cantante y compositor al firmar con una compañía discográfica a nivel mundial, se transformó en una millonaria demanda por incumplimiento de contrato. El cantante de regional mexicano, Christian Nodal, vía JG Music, su productora discográfica que es propiedad de su padre, Jaime González, demandó a Fonovisa Records e Universal Music por no cumplir con algunos puntos del contrato que firmaron en 2017, informó una fuente allegada a la demanda presentada la semana pasada en México.

SE NEGOCIABA UNA RENOVACIÓN

“Las partes involucradas estaban en negociaciones para renovar dicho contrato firmado hace cuatro años (2017), pero surgieron detalles con varios puntos que incumplió Fonovisa Records e Universal Music; se trató de allanar dichos puntos y llegar a una nueva negociación, pero al no haber un acuerdo, JG Music se levantó de la mesa y decidió demandar por incumplimiento a la compañía discográfica”, informó la fuente.

Explicó que el papá de Nodal fue a Fonovisa-Universal en 2017 con el disco Me dejé llevar y a partir de ahí se firmó a Christian como artista exclusivo de Fonovisa-Universal.

FIRMÓ COMO ARTISTA EXCLUSIVO EN 2017 Es oportuno destacar que en los años que lleva de carrera ascendente Nodal, ésta es la primera vez que se ve envuelto en un problema legal de tal magnitud, ya que hasta el momento toda su trayectoria había marchado de la mejor manera.

No fue sino hasta que se vio la posible renovación de dicho contrato que salieron a relucir los problemas por algunos puntos que no se cumplieron del mismo, por lo que se sentaron a negociarlos, sin llegar a ningún acuerdo, lo que motivó a JG Music, vía sus abogados, a demandar por incumplimiento de contrato. Pero los obstáculos no son recientes.

En abril de este año, ante las presiones de sus seguidores por no lanzar temas nuevos, Christian no aguantó más y respondió en sus redes: “No me digan que le meta nitro pa’ sacar música que por mi parte está todo listo desde uuuuuhhh. Hay que decirle a la disquera que se pongan las pilas”, escribió.

En 2017, Antonio Silva, director general de Universal Music y Fonovisa-DISA México y Estados Unidos, dijo que Christian Nodal, quitando a los niños, era el artista más joven que habían firmado. “Lo hizo justamente el día que estaba cumpliendo 18 años, y por varios años para fortuna nuestra”. Y remató: “Cuando lo firmamos, tenía en su video independiente, Adiós amor, 60 millones de visitas (nosotros), sólo maximizamos lo que él ya traía”.

