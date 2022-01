En exclusiva, Paul Stanley nos cuenta detalles de la propuesta matrimonial en París

Después de casi siete años de relación y vivir juntos desde hace cinco, Paul Stanley se animó por fin a proponerle matrimonio a su novia, Joely Bernat, durante un romántico viaje que disfrutaron en París, Francia, para recibir el Año Nuevo.

Lamentablemente, a su regreso la modelo dio positivo de COVID-19 y ambos debieron aislarse unos días; al final, libraron el virus sin mayor complicación, y ahora están más felices que nunca, esperando que la pandemia ceda para llevar a cabo sus planes de boda.

Paul, inicias el año de la mejor manera… Así es. Estoy muy contento porque tengo salud, trabajo y un compromiso de boda. Gracias a Dios se pudo concretar la oportunidad de salir de viaje con Joely, ya que por esto del bicho había sido un relajo. Lo íbamos a cambiar para Semana Santa, pero como lo compramos por medio de una aplicación, ya no se pudo. Estuvimos en París, Francia; la idea era de ahí viajar a Italia, llegar a Sicilia, donde viví con mis tíos un tiempo; quería entregarle el anillo en un pueblo llamado San Nicola l’Arena, que tiene un castillo muy bonito a orillas del mar. Pero como a los mexicanos no nos dejan entrar por la pandemia y Joely está enamorada de París, decidí dárselo ahí.

¿Dónde llevabas el anillo? Escondido en la maleta, y ya en la mera cena de Año Nuevo me lo guardé en los “gumis” (testículos). Coincidimos con unos amigos allá, ahí lo traía y fue un relajo porque fue la cena y luego esperar el momento indicado... Al final, un amigo le dijo al capitán que le iba a entregar el anillo y se dieron las cosas.

¿Te pusiste nervioso? ¡Supernervioso! Después de entregarle el anillo y todo, me dio el bajón, y de tanta adrenalina terminé borracho (risas).

¿Ella no se lo esperaba? No, y yo tampoco tenía palabras en ese momento, no sabía ni qué decirle. La verdad, se me salieron las de Remi no recuerdo qué le dije; creo que sólo “te amo”, pero fue muy bonito.

Qué te motivó a dar el gran paso después de seis años de relación, siendo que ya viven juntos y son una pareja estable… La neta, poco a poco vas conociendo a la persona con la que estás, y nosotros nos hemos ido enamorando con nuestras virtudes y defectos. Cuando eso pasa, consideras estar con una persona. Yo no creo en esas historias de magia, que te enamoras de la noche a la mañana; soy de la idea de que te enamoras con la mente y el corazón, así lo he aprendido y así me pasó en esta relación, resultó. Creo que ha sido lo mejor, por eso quise dar este gran paso después de poco más de seis años de relación, de vivir juntos desde hace cinco, y de tres perros.

¿Para cuándo será la boda? ¿Ya tienen fecha? No, apenas le di el anillo (risas). Iremos viendo conforme pase esto del bicho, porque la situación está difícil. Tengo varios amigos que se iban a casar y al final lo cancelaron.

¿Te gustaría una fiesta en grande? Claro. Pienso que si se van a hacer las cosas hay que hacerlas bien, pero vamos paso a pasito. Soy muy aterrizado y trato de no crear tantas expectativas, porque luego haces castillos en el aire, y si no se realizan, te decepcionas. Vamos a esperar que vaya cediendo la pandemia y que sea lo que Dios quiera.

¿Qué ha sido lo más difícil que han enfrentado como pareja? Al principio, la distancia; nos conocimos en Miami, y luego ella se quedó con su familia en Nueva York. También la convivencia, porque yo no estaba acostumbrado a vivir con alguien, y tuve que acoplarme al hecho de que me esperaban en casa.

Eras un alma libre… Sí. Lo que pasa es que cuando empezamos la relación yo estaba en la vida loca, de biker (motociclista) con mis amigos, llegaba a mi casa a la hora que quería, me la pasaba en la fiesta, de viaje… y no entendía que alguien me esperaba en casa. Pensaba: “Por algo me salí de vivir con mi mamá”. Y de repente Joely me marcaba a las 4 de la mañana para preguntarme: “¡¿Dónde estás?!”. En ese momento no entendía lo que significaba la unión en una pareja, pero ahora lo tengo muy claro.

Te tuvo mucha paciencia… ¿Eso te conquistó de ella, aparte de su belleza? Así es. Obviamente está hermosa y me encanta, pero tiene una forma de ser única: es muy dulce y linda. Además, me da tranquilidad y me aterriza mucho; uno tiene que buscar eso en una pareja, alguien que no te cause conflicto, y ella es así, me entiende, es paciente, tolerante, y yo también he aprendido a serlo.

¿Eres celoso? ¿Ella lo es contigo? Ella no, pero yo antes sí era muy celoso. Ahora ya no, es parte de madurar, de que una pareja no saque lo peor de ti, que te dé tranquilidad, y eso me pasa con ella.

