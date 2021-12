En el camerino con Maribel Guardia; así se convierte en la sensual Doña Inés

No es fácil ser Maribel Guardia. Por la mañana hace televisión, en la tarde graba una nueva serie con Albertano y en la noche tiene que convertirse en la sensual Doña Inés, la monja por la que pelean Don Juan Tenorio y Don Luis Mejía. Todo esto, por supuesto, en la versión de El Tenorio cómico en la que participan Los Mascabrothers, Arath de la Torre y Daniel Bisogno.

“Es muy cansado porque la caracterización tarda dos horas pero no podemos quejarnos, por el contrario, estamos agradecidos porque después de tantos meses sin fuentes de trabajo, ahora por fin se han abierto los teatros”, dice Maribel Guardia mientras se maquilla en el camerino del Teatro Aldama.

¿Te molesta que te persiga la imagen de mujer sexy?

No me molesta; sé que es una imagen que he tenido en los palenques, que siempre me visto sensual; al contrario, yo agradezco que el público me vea sexy y además, también como un referente de cómo mantenerte bien con el paso de los años

¿Cómo explicas que incluso las mujeres te admiran?

Porque en las telenovelas no he salido sensual, procuré trabajar en telenovelas infantiles y entonces creo que soy como la sexy de de familiar. Lo que me gusta de mi imagen es que las señoras me quieren y me admiran a pesar de que salgo sexy.

En la obra eres una mujer entre un montón de hombres y además todos muy buenos en el albur ¿cómo lidias con ellos?

Todos son muy lindos conmigo, muy profesionales. A veces sí me cuesta un poco de trabajo entender sus bromas pero es muy divertido estar con ellos. Hemos estado de gira y siempre me han mostrado respeto y cariño.