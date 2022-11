¡En crisis médica! Denuncian a Daniela Spanic por maltratar y amenazar a sus trabajadores

El pasado 20 de octubre, Daniela Spanic fue agredida afuera de los Juzgados de lo Familiar en la CDMX. Un sujeto le golpeó la cabeza, justo en la región donde la operaron hace algunos años. La agresión se dio semanas después de consumarse su divorcio con Ademar Nahum, al cabo de cuatro años de proceso legal. Justo arreglaba asuntos de la separación. Tanto ella como su gemela, la actriz Gabriela Spanic, responsabilizaron del hecho a Ademar, aunque él declaró su inocencia e interés por dar con el responsable. Se agudiza así nuevamente la crisis familiar que persiste desde hace más de 10 años.

TVyNovelas localizó al licenciado Eduardo Moreno, abogado de ambos, quien por primera vez cuenta no sólo los términos del divorcio consumado en febrero pasado; también los trastornos que Daniela presenta ante la interrupción de sus terapias psiquiátricas y que la han llevado a agredir a sus empleados domésticos y del negocio de su ahora exmarido.

“ELLA QUERÍA UNA PENSIÓN MUY ALTA”

¿Puede contarnos la relación que tiene con Daniela Spanic y Ademar Nahum? Fungí como abogado de ambos en su divorcio. A mí me contrató la señora para llegar a un arreglo, porque su abogado anterior fue amenazado; aparentemente ella le pedía rebasar los límites que pide la ley.

¿Cómo que le pedía rebasar los límites? Ella quería una pensión muy alta, que excedía los límites, pero no tanto para Katalina, su hija, sino para ella en lo personal. Luego llegó con nosotros, me puse en contacto con el señor Ademar Nahum, quien no tuvo empacho en firmar el convenio.

¿Cuáles fueron los puntos de acuerdo? Unos muy buenos, a mi parecer; ella se desarrolló profesionalmente durante el matrimonio y no ameritaría ningún tipo de pensión, pero entiendo que el señor Nahum lo quiso así, le dio pensión a la señora Daniela y a su hija, chofer, dos personas para el trabajo doméstico, seguro de gastos médicos mayores para ambas, además de todos aquellos medicamentos que no integrara el seguro, derivado del padecimiento de la señora.

¿Viven en una casa segura Daniela y su hija? Claro, el señor Nahum también les proporcionó un hogar para que puedan subsistir y estar seguras, a pesar de que la señora Daniela tiene un departamento el cual arrienda.

¿Ademar puede ver a su hija? Existe un régimen de visitas y convivencias.

¿Y cuál ha sido el problema? En una primera reunión, ella pidió modificar para pedir algunas cosas más.

¿Más cosas de las que ya tenía? Si, aún más, y es complicado porque hay mucha rotación de personal por los cambios de humor de la señora; a veces hasta quiso manipular a la gente del servicio.

¿Cuántos empleados han cambiado? Por lo menos 10.

“AGREDIÓ A EMPLEADOS Y TOMÓ DINERO DE LA CAJA REGISTRADORA”

Recientemente, tanto Daniela como Gabriela han señalado a Ademar Nahum como presunto agresor, ¿han cambiado los términos por esto? Hasta el momento, no. Tanto la pensión económica, como todo lo demás sigue igual.

Cuando lograron el divorcio ¿pararon los problemas? No, a mí me ha pedido que presionemos más al señor Nahum para recibir más de lo que ya percibe, pero no es viable.

¿Cómo reaccionó Daniela? Me amenazó, me dijo que iría con los medios a difundir esto.

¿Es una persona agresiva? Si, hasta existen videos donde la señora daña el patrimonio de mi cliente. Está acusada ya por violencia familiar.

¿Fue el único episodio? No; un día acudió a la tienda del señor Nahum, y luego de agredir a algunos empleados, tomó dinero de la caja registradora.

