"En aquel tiempo Amber Heard era una chica agradable"

Fue durante la grabación de una telenovela que Amber Heard decidió visitar a su novio mexicano Valentino Lanús. Al acompañarlo en las grabaciones, la actriz estadounidense comenzó a entablar amistad con otro de los actores del melodrama, Otto Sirgo.

Lanús y Sirgo eran parte del elenco de "Amar sin límites", telenovela que en algún momento detuvo sus grabaciones para dar descanso a los actores.

Otto Sirgo aprovechó esos días para viajar a San Miguel de Allende, donde tiene un restaurante.

"Amber había venido a visitar a Valentino a México. Valentino y yo estábamos grabando una telenovela juntos y uno de los sets principales era una casa en Cocoyoc y mientras Valentino estaba grabando y yo no, me encantaba ponerme en un camastro en la alberca a tomar el sol, Amber llegaba y hacía lo mismo y empezábamos a platicar y la verdad nos llevábamos muy bien", contó Otto Sirgo al programa "Ventaneando".

Con ese antecedente de amistad, cuando Otto viajó a San Miguel de Allende, la pareja Lanús-Heard decidió ir a visitarlo.

“Hubo un parón en la novela por unas vacaciones o algo así y yo me fui a San Miguel para ver a Maleni para ver cómo iba el negocio y me cayeron -Amber Heard y Valentino Lanús-, me cayeron a comer aquí en el restaurante y ahí estuvimos”.

Ahora que Amber Heard está en juicio con Johnny Depp, quien la acusa de difamación y daños a su imagen, la actriz ha sido criticada por caer en contradicciones.

Esta imagen de Heard contrasta con lo que recuerda Sirgo.

“Era una chica muy agradable, normal, platicábamos mucho porque estaba aprendiéndose un guión porque iba a filmar un capítulo, creo que era de 'CSI Miami' y hablábamos de eso. Que ya haya dado un cambio ahora, ahí sí no entiendo las razones pero por lo que yo leo del juicio y de todo lo que hace, pues no es la misma Amber que yo conocí".