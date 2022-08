¿En 'VLA' ganan más $ que en 'Hoy'? Habría auditoría en Azteca por despilfarro

El pasado lunes 15 de agosto fue el primer día en el que TV Azteca ya no tuvo a Sandra Smester como Directora General de Contenidos y distribución del canal, pero surgen rumores que la ponen como protagonista de presuntos desvíos de recursos y despilfarro.

Sandra Smester se fue a Telemundo, pero parece que la podrían llamar del Ajusco para que aclare cuentas, pues descubrieron que dejó con sueldos altísimos a una línea de conductores.

Según Michelle Ruvalcaba, "se rumora que todos los conductores de Venga la alegría se van a ir. La cosa es que llegó don Ricardo Salinas Pliego de sus vacaciones... Llegó, y de repente, se puso a ver números y empezó a ver cuánto estaba pagando Sandra Smester a cada uno de estos conductores".

"Cuando vio cuánto le pagaban a Laura G semanal, ¡un dineral! A William Valdés que ni siquiera entra en la nómina general, estaba en otra", dijo el comunicador, quien recordó que en otra entrevista Mauricio Mejía dejó entrever que el fallecido Alberto Ciurana "tenía como rey a William Valdés porque ahí había una relación más que laboral, que es lo que se dice".

El periodista que aparece en el programa 'Vivalavi' continuó en su canal de YouTube: "¡Unos sueldazos! Pero dicen, si Sandra Smester te decía 'te voy a pagar 500 pesos, de los cuales tú me vas a dar 200 y tú te quedas con 300', eso se dice, que en teoría te da un sueldazo pero tú le tienes que dar a ella una parte del dinero y si no, te corren".

"Ahorita don Ricardo Salinas vio todo el despilfarro, para algo que no generó, no creció en ventas, patrocinadores, es una pérdida para él como empresario, era mucho el dinero el que estaban pagando. Entonces dicen que ahora Sandra Smester tiene que regresar a Azteca a dar explicaciones, a una auditoría y a comprobar qué pasó con cada peso porque es mucho dinero el que gastó y no dio ningún resultado".