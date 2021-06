En OV7 sí hay pleito, no se hablan y Ari no quiso aparecer en la bioserie

Después de varios días de especulaciones y vagas respuestas de M'Balia Marichal, Lidia Ávila fue frontal y finalmente confirmó que el grupo OV7 sí está fracturado, por lo que su gira de 30 años parece casi imposible.

En la apertura del centro comercial “Plaza Aves” ubicado en Jiutepec, Morelos, del que ella es socia, Lidia rechazó ser homofóbica, como se le tachó recientemente por supuestamente rechazar que M'Balia tenga un romance con un chico trans.

"Me están poniendo una etiqueta que no soy, y algo que ofende a las personas. Sí me duele, porque no lo soy y mucho menos con alguien que yo considero de mi familia. Y además, su pareja, Alejandro, es primo de mi cuñada. Con mayor razón", dijo para negar su presunta homofobia.

Pero luego reveló que aunque se ha intentado comunicar con M'Balia para aclarar la situación, ella la 'deja en visto'. "Me extraña muchísimo, quise contactar fue a ella, no he tenido respuesta, y no fue un mensaje aclaratorio, es un mensaje para comentar el punto, porque puedes llegar a creer lo que se dice".

Por si fuera poco, confirmó: "Teníamos un chat los 7, se salió la mulata (M'Balia) un día, desde ese día no sé de ella".

Lidia aseguró que ella impulsó su gira de 30 años, que llevaría OCESA, pero debido a la pandemia, se aplazó todo, y aunque la compañía les dio a firmar una prórroga por un año, estipularon que solo funcionaría si los 7 firmaban.

Pero alguien no quiso. "Di por entendido que algunos de mis compañeros firmaron", dijo Lidia Ávila, al contar que debido a que no todos quisieron seguir con el plan de la gira, tuvieron que devolver el dinero del anticipo que les habían dado.

Y dijo lo que los fans de OV7 no hubieran querido escuchar: "Yo no hablo con mis compañeros hace mucho tiempo, sí hay una ruptura, sí la hay. Eso es una realidad, sí hay una fractura".

En cuanto a la serie, reveló que todos firmaron los derechos para que hablaran de sus vidas, excepto Ari Borovoy.

"¿Qué pasa con OV7? No lo sé, el grupo ha marcado historia y la seguirá marcando; si Ocesa me llama y me pregunta si le entro, yo feliz de la vida, sería la primera en estar ahí, me muero por hacer la gira…", dijo sobre la celebración de los 30 años que ya no pudo ser.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS Y TODAS TUS REVISTAS FAVORITAS!