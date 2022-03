En México, Daniel Arenas no habla de su vida privada, pero en Colombia sí lo hace

A Daniel Arenas se le ha buscado de mil maneras para que comparta su historia de amor con la presentadora colombiana Daniella Álvarez, pero por más que intentamos, es imposible. La respuesta es siempre la misma: “De mi vida privada no hablo”. Con esa frase generalmente pone fin a las entrevistas. Es como si se tratara de dos personas diferentes, una cuando está en México y otra cuando pasa los días en la tierra que lo vio nacer, Colombia.

Recientemente, el actor y su novia, la ex Miss Colombia que en 2020 sufrió la amputación de su pie y parte de la pierna izquierda debido a una isquemia, participaron juntos en un evento y concedieron una entrevista al canal RCN, en el que hablaron abiertamente del romance, cosa contraria a lo que sucede cuando las cámaras de programas como Hoy o Cuéntamelo ya! tratan de conseguir aunque sea un minuto de declaraciones por parte del protagonista de telenovelas como S.O.S. Me estoy enamorando y Mi marido tiene familia.

NO PIENSA EN BODA

“Somos tocayos, nos amamos y somos muy felices”, dijo la animadora del realityDesafío 2019: Súper Regiones, mientras que el galán de Teresa se extendió en halagos para su pareja diciendo que fue a aprenderle: “Es la primera vez que estamos en un escenario juntos, pero de eso se trata, de divertirnos”, a lo que su conquistada respondió: “Él me ha tenido que dar consejos, porque los directores me piden unas cosas que no sé”.

Daniella confesó que sueña con que la contraten como actriz, que ninguno de los dos es celoso, y que Daniel es superromántico, pues es el que se encarga de celebrar todos los meses el día en que se hicieron novios.

Sin embargo, pese a toda la miel que derrama en la relación, Álvarez admitió que el artista es quien tiene el carácter más fuerte. Sobre los planes de matrimonio, la también modelo afirmó que sí existen, y mientras espera el anillo, su amado es enfático al decir que primero “hay que conocerse, es un proceso. Yo no quiero entrar en ese juego de ‘se van a casar, van a ser papás’, porque eso no se vale. Eso es una decisión muy privada y personal, y yo hablar de los hijos o del anillo sería ir en contra de mis principios y de cómo pienso. Será a nuestra manera y en el tiempo que sea, pero convertir esto en tema mediático no va conmigo”, ha dicho el actor colombiano.

UNA SUEGRA CONVERTIDA EN CUPIDO

La historia de ambos no es nueva, comenzó en 2012, cuando Daniella era reina de belleza. En ese momento, según contó ella, su mamá, Zandra Vásquez, se encontró al actor en un avión, y por fotos le mostró orgullosa a su hija: “Daniel, perdóname, esta es mi niña, acaba de ganar el Miss Colombia, es muy guapa, es divina, tiene novio, pero eso no importa, mírala qué linda, qué bonita, sean amigos’”.

Así fue que la ahora suegra de Arenas abonó el terreno para lo que hoy es una realidad. “Recuerdo que le dieron mi celular y el hombre me escribió en el 2013, en el 2014, en el 2015, pero como amigos, para conocerme, y yo siempre tenía novio. Me imagino que él en ese momento, no tenía novia, porque es superserio... Estoy segura de que así fue”, expresó la rubia, que participó como juez en la más reciente edición de Nuestra Belleza Latina, en Estados Unidos.

El flechazo sucedió luego de que en 2021 se encontraron en un almuerzo y él se ofreció a acompañarla a una cita médica. “Este hombre me ha acompañado a mi cita en la prótesis, y yo lo primero que hice fue quitarme la pierna…Yo creo que el hombre que esté conmigo y que se enamore de mí tiene que enamorarse de eso que soy yo, de mi realidad, y eso es lo que pasó con Daniel”, relató la colombiana, que tampoco ha querido hablar con la prensa mexicana sobre la feliz etapa por la que atraviesa después de superar tantas tormentas emocionales.