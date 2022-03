"¡Empezó a tomar desde los 11 años!": Ex suegra de Inés Gómez Mont se descose

A seis meses de que la Fiscalía General de la República girara orden de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga, por presunta participación en delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita en 2016, la exsuegra de la conductora, la empresaria Tita Bravo, buscó los reflectores para desahogarse.

En exclusiva, la madre de Javier Díaz, exesposo y padre de cuatro de los siete hijos de Inés, no sólo confirmó que la pareja se encuentra escondida al sur de la CDMX luego de haber estado prófuga en varios países, también que Inés practica la santería y consume alcohol desde los 11 años. Como buena abuela, expresó temer por la seguridad de sus nietos ahora que su exnuera sigue prófuga de la justicia.

Asegura que Inés y su esposo están en la Ciudad de México, ¿cómo lo sabe?

Por unas amistades; me dijeron que los vieron en vivo y a todo color al sur de la Ciudad de México.

¿Los niños están con ella?

Eso no lo sé exactamente; no estaban con ella cuando los vieron. Seguramente han de estar con la mamá de Inés.

Inés Gómez Mont y Tita Bravo

¿Es verdad que Inés era alcohólica? ¿A usted le consta?

Sí, claro; ella me lo platicó. Me dijo que empezó a tomar desde que tenía 11 años. Estábamos en una casa que tenemos en Acapulco, ahí me lo dijo.

¿Considera que ese problema podría afectar a sus nietos?

Dicen los doctores que se hereda; esperemos que no sea el caso.

También trascendió que a Inés le gustaba la santería…

Sí, porque yo la acompañé a San Jerónimo con una santera, la esperé abajo del lugar. De que iba, iba. (“Igual me estaba embrujando a mí y yo ni en cuenta”, dijo en la conferencia previa).

Ahora que ella se encuentra prófuga, ¿teme por la seguridad de sus nietos?

Sí; el panorama está muy feo, y puedo apostar que los niños ya están afectados. ¿Creen que Inesita, quien ya tiene 13 años, no se da cuenta de la situación?

"ELLA FUE MUY GROSERA CONMIGO"

¿Cómo fue el matrimonio de su hijo con Inés?

Ellos fueron novios desde que tenían 16 años, y duraron ocho. Estaban muy bien, decidieron casarse, pero luego ya no sé qué pasó.

Entonces, ¿se llevaba bien con Inés?

No, nunca; desde la boda. Mi papá acababa de fallecer, y ella supuestamente me iba a llamar para decirme en qué hotel me iba a quedar. Iban a pasar por mí, me iban a llevar a alguien para que me peinara... Pero nada, nunca me habló y nunca supe nada. Recuerdo que ese día estaba tan enojada que me arranqué las extensiones del cabello y aventé mi vestido a la basura. Ella fue muy grosera conmigo.

Se casaron, vinieron los nietos... ¿Mejoró su relación con ella?

Llevamos una relación diplomática, pero nunca nos llevamos; no había química entre nosotras.

