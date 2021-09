"Empezó a gritar que eras una prostituta": Así se llevó Edwin a Kimberly Flores de reality

Nadie se esperaba que el fin de semana llegaría Edwin Luna a 'La casa de los famosos' para llevarse a su esposa Kimberly Flores, luego de días de escándalo en los que a ella se le vio peligrosamente cerca de otros hombres.

Edwin Luna tuvo que enfrentar comentarios del público en redes sociales en los que de 'cornudo' no lo bajaban, aunque él decía en sus redes sociales que sabía que era un reality show y que mucho de lo que se ve es resultado de la edición. "Yo no le veo nada fuera de lo normal", dijo en una transmisión en vivo.

Sin embargo, hace unos días llegó llorando para hablar con Kimberly Flores, y le dio una lista de motivos por los que le suplicó que abandonara el programa de Telemundo:

"Tienes que irte conmigo. Elian (hijo de Kim) está mal. Le mandaron unas notas tuyas, afuera no es como tú lo crees, Elián empezó a gritar que eras una prostituta, que cuando llegaras a la casa te iba a correr, que no te quería con nosotros".

"Damián llora cada tercer día, que dónde está su mamá. A mí me dio un ataque de crisis, Areli me tuvo que calmar. Gianna se asustó. Ya no puedo, por lo que más quieras, te lo suplico por mi vida...", dijo Edwin Luna.

Kimberly Flores estaba muy seria cuando su esposo le dijo: "Tú me pediste algo cuando entraste aquí, y me pediste que cuidara a im hijos, ya no puedo. Me habló Marta, y me dijo que le había hablado Elian y que le dijo que se quería suicidar. Necesito que estés con nosotros".

"Todos hemos visto todo, no dormimos, bajé como 10 kilos, todo lo que has hecho lo he visto, pero es que tú no sabes cómo está afuera", le avisó.

La pareja fue vista en el aeropuerto sin mencionar ninguna palabra, pero Kimberly Flores ya publicó un video que dice mucho sobre el estado de su relación, y en el que se escucha la canción que Edwin Luna compuso mientras su esposa estuvo en el reality.

