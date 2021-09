¡Emotivas declaraciones! David Páramo vive de milagro

David Páramo tiene 55 años, y desde que comenzó su carrera como analista en la televisión ha atraído miradas, ya sea por su particular estilo a la hora de opinar, o por ser el primer experto en finanzas en la televisión que mostró sus tatuajes con orgullo.

El llamado “Padre del Análisis Superior” demostró ser invencible luego de que un grave aneurisma no pudiera quebrarlo; hoy vuelve a la televisión después de luchar una de las peleas más fuertes de su vida. El comunicador habló en exclusiva para TVyNovelas.

¡Qué alegría fue verte de vuelta! Sí, estoy muy contento ¿Ya estabas listo para regresar? Pues, de alguna manera se me ocurrió ir a saludar al canal, Ciro me dijo que estaría bien hacer el programa normal, yo dije que sí. De alguna manera todo fue muy conmovedor, la inmensa mayoría de los que trabajamos nos abrazamos; ver eso de alguna manera me hizo llorar, no podía parar. El productor de radio tampoco podía parar de llorar, así que acabé consolándolo yo. Somos un grupo unido en Imagen Televisión que vivimos las buenas y las malas juntos.

En este proceso, ¿siempre pensaste que la librabas? La verdad, no. Sí pensé que esta vez no la contaba, tal cual, es la primera vez que siento que sí me voy a morir, sobre todo los primeros 10 días. Todo era más complicado porque tengo un hijo de seis años y una hija de 16, y no se valía dejarla sola. Me indujeron a un coma nueve días, todo fue muy difícil.

Tienes de siempre una memoria privilegiada, ¿quedó intacta? Tengo un poco de falla de memoria de muy corto plazo; de ahí en fuera, estoy bien. Sin duda tuve muchas bendiciones, imagínate, primero me sucede el accidente casi a las puertas del Hospital ABC, ahí me operan, entre que me dio el aneurisma y ya me estaban operando pasaron 2 horas 47 minutos; tuve la suerte de que cuando sucedió el aneurisma se rompió el cráneo, lo que hizo que me saliera sangre de la cabeza, de esa manera se evitó presión en mi cabeza y ayudó mucho. Un doctor también me dijo que tenía muy buena condición física, y eso obviamente también ayudó a que yo me mantuviera bien de alguna manera. Claro, es un milagro que yo quedara bien y que no me quedara ninguna repercusión importante. Honestamente, salí perdiendo poco a pesar de este momento tan duro.

¿Recuerdas a detalle lo que pasaste? Estaba por Santa Fe, había un festival para niños chiquitos, llevé a mi hijo Caleb, y saliendo recuerdo que tenía un dolor de cabeza muy fuerte, de verdad que no podía con él. Traté de parar el carro, choqué, me fui contra un camellón, y ya fuera del carro me desmayé, ahí me levanta la gente del Hospital ABC; recuerdo poco porque sólo me operaron y me fui. Y ya estuve en manos de especialistas del Hospital Ángeles, ellos me dieron mucho más de lo que pedí. ¿Entiendes lo que te pasó? Sí, bueno. Le preguntaba a un doctor que si yo no hubiera ido al festival con mi hijo me hubiera dado el aneurisma. Me dijo que sí, y que en peores condiciones, porque de mi casa a un hospital hubiera sido una distancia mucho más larga. Afortunadamente, al momento de mi accidente yo estaba a media calle del Hospital ABC.

¿Este proceso cambia algo en ti? (Le interrumpe un fuerte ataque de tos.) Pues ahora con la humedad me da mucha tos... pero, por ejemplo, en el libro de David, dice que si eres leal a tus convicciones y a tus creencias, resulta que serás mejor que el mejor, y bueno, esto fue una prueba más de vida. Si bien sí sentí que me iba a morir cuando salí del coma, te puedo decir que estoy feliz de estar vivo, de estar bien y de hacer lo que me gusta; pensé que no sería nada igual. ¿Llegaste a despedirte de tus hijos? No, nunca. No me despedí.

¿Qué fue lo primero que te dijeron? Mi hija tenía mucho miedo de que yo pudiera caerme, mientras que mi hijo quería jugar luchitas, me preguntaba que si iba a ser flaquito otra vez.

¿La pandemia cómo trató a tu familia? A mis hijos les dio COVID la semana pasada, afortunadamente ya están vacunados y de esa manera ya no es tan grave; antes decías “COVID” y parecía panteón, hoy en día parece que es curable y eso me tiene tranquilo.

¿Qué palabras de tus hijos te cimbraron después de esto? Mi hija, Matilda, me dijo que era un ching... porque siempre he hecho lo que he querido, que soy un ejemplo de vida para ella (se le entrecorta la voz y hace una pausa larga). Mi hijo, Caleb, me dijo que me pusiera fuerte y que estaba orgulloso, y eso para mí es la mejor medicina. Mis hijos son muy fuertes.

