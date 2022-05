Emilio Osorio ya quiere cantar con mariachi tras interpretar al Potrillo en 'El Último Rey'

Interpretar a una figura tan importante en la escena musical de nuestro país no es nada fácil, al menos así lo confesó Emilio Osorio, quien en la serie El último rey, el hijo del pueblo da vida a Alejandro Fernández. En exclusiva, el joven de 19 años confesó que, aunque este proyecto ha sido un parteaguas en su vida, también le sufrió para lograrlo. Sin embargo, nos dijo, le ha abierto las puertas en su carrera artística, tanto que próximamente podremos escucharlo cantar música regional mexicana.

¿Qué te ha dejado el dar vida a Alejandro Fernández? Muchos dolores de cabeza (risas). Lo que pasa es que al momento de ir leyendo (el guión) de este personaje, me di cuenta de que muchas escenas eran todo un reto, y no sólo es eso, también el hecho de que ya no era sólo interpretar al adolescente o al niño que estaba creciendo, personajes con los que a final de cuentas me identifico; aquí fue estudiar y comprender una mentalidad totalmente diferente a la mía, y tuve que buscar, de alguna manera, vínculos entre él (Alejandro Fernández) y yo para poder sentirme cómodo y lograrlo.

¿Te costó trabajo? Sí, mucho, lo he sufrido, lloré mucho con este personaje, pero creo que el crecimiento es mayor después de que pasas por una gran crisis, porque es ahí donde te das cuenta de lo que perdiste y de lo que ganaste en la tormenta, y yo he ganado mucho con este personaje, pero también le sufrí. Sin embargo, hoy puedo decir que ha sido buen tiempo invertido y estoy feliz con el trabajo que se ha logrado.

¿Consideras que esta interpretación será un parteaguas en tu carrera como actor? Sin duda, y creo que todavía no me doy cuenta de la magnitud de lo que me ha hecho crecer, pero puedo decir que me ha abierto las puertas en la música; y en la actuación he aprendido mucho en la cuestión de imaginar, de crear y de proponer, porque trabajamos con mucha gente que se dedica a hacer cine, algo que nunca había hecho.

¿Qué sigue para ti después de El último rey? Tengo la espinita de dedicarme a la música; no he podido hacerlo porque, primero, me llegó la oportunidad de estar en ¿Quién es la máscara?, y luego este proyecto que ya estaba pactado, entonces no había tenido tiempo, pero ahora se me antoja hacer lo que me plazca en la música.

No quitas el dedo del renglón… ¡Para nada! La música es algo que hago diario, aunque no parezca, porque aunque trabajo en esto (de la actuación), compongo todos los días y ya tengo alrededor de cuatro mil 500 notas de voz, composiciones mías de todo tipo; entonces ese es mi plan, trabajar en la música y pegarle.

Justamente comentabas que la serie te ha abierto las puertas en la música, ¿has pensado en cantar ranchero? Sí, esto del mariachi y de la música regional mexicana me gustó mucho, le ching... para estudiarla, y tal vez me dé chance de cantarla; sería genial sacar dos o tres temas de este género.